O femeie cu copil, dată jos din taxi lângă o pădure de către şofer

CHIŞINĂU, 9 ian — Sputnik. Incidentul a avut loc acum câteva zilei, ia femeia a scris despre aceasta pe reţelele de socializare, postarea fiind redistribuită de mai mulţi utilizatori.

Chişinăuianca relatează că a apela la un serviciu de taxi, şoferul fiind un tânăr de aproximativ 20 de ani.

„Cum am urcat in taxi m-a întâlnit "frumos" cu reproşuri că am întârziat cu 5 min. Am început să-i explic frumos că necesită ceva timp să îmbrac copilul şi eu, plus să aştept ascensorul şi să cobor, la care mi-a răspuns că în loc să-mi boiesc botul când fac chemarea, trebuie deja să fiu îmbrăcată".

Şoferul i-a cerut acesteia să plătească în plus pentru cele 5 minute de întârziere.

„I-am răspuns că am să achit atât cât e chemarea, la care a oprit maşina si mi-a zis sa cobor (noaptea, lângă pădure, cu copil de un an in braţe). Bine ai venit 2017!" — a conchis femeia.

Reprezentantul serviciului de taxi din capitală i-a prezentat acesteia scuzele de rigoare, rugând-o să ia legătura cu el.

„Ținem mult la clienţii noștri, astfel încât încercăm să rezolvăm orice problemă ăi conflict apărut între pasageri şi şoferii noştri", a subliniat reprezentantul serviciului de taxi.

