Ce surprize meteo ne pregătește duminica aceasta

CHIȘINĂU, 22 ian – Sputnik. Cer predominanat senin, cu o ușoară încălzire a vremii și fără precipitații prognozează pentru ziua de duminică, 22 ianuarie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

Deși vântul va sufla din direcția Nord-Vest, timpul duminica va fi mai cald decât în ziua de sâmbătă. Astfel, pe parcusul zilei se vor înregistra între 0 și plus 5 grade Celsius. În nordul țării mercurul din termometre va oscila între 0 și plus 3 grade, în Centru – între plus 1 și plus 4 grade Celsius, iar în sudul republicii – între plus 2 și plus 5 grade.

În râurile și bazinele acvatice din țară se prognozează menținerea formațiunilor de gheață. Persoanele care și-au planificat duminica o zi de pescuit trebuie să fie atente, deoarece gheața pe alocuri este fragilă, iar ieșirea pe ea prezintă pericol.

