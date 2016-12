Erdogan: nu vom permite deteriorarea relațiilor noastre cu Rusia

CHIȘINĂU, 21 dec — Sputnik. Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat marți că Turcia nu va permite nimănui să strice relațiile țării sale cu Rusia, comunică RIA Novosti. Afirmația a fost făcută la Istanbul, în timpul inaugurării oficiale a tunelului Eurasia pe sub strâmtoarea Bosfor.

Atacul armat asupra lui Karlov a avut loc luni la Ankara, în timpul inaugurării unei expoziții. Atacatorul a tras mai multe focuri de armă în direcția ambasadorului rus. Diplomatul a decedat în urma rănilor suferite.

Asasinul a fost lichidat în timpul intervenției forțelor de ordine.

În Federația Rusă a fost inițiat un dosar penal pentru atentat la viața unui reprezentat străin, care beneficiază de protecție din partea statului și acțiune teroristă soldată cu moartea unei persoane.

"Ieri s-a produs un atac asupra reprezentatului Rusiei, de siguranța căruia am fost responsabili", a spus Erdogan.

"Reiterez că am simțit o mare durere sufletească atunci când am aflat de moartea lui Andrei Karlov. A fost o persoană plăcută și plină de căldură. Atacul de ieri este o tragedie. Îi blestem pe cei care a făcut-o. Vreau să exprim condoleanțe profunde președintelui Putin, poporului rus, familiei. Într-o discuție cu Putin am spus că este vorba de o provocare evidentă. Nu vom permite în niciun caz să fie deteriorate relațiilor noastre cu Rusia", a menționat președintele turc.

El a mai adăugat că forțele de ordine din Turciei vor cerceta minuțios acest caz, iar cei care se fac vinovați vor fi pedepsiți. De asemenea, a fost creată o comisie bilaterală care se va ocupa de investigarea circumstanțelor în care s-a produs asasinare ambasadorului. Aceasta și-a început deja activitatea, a declarat Erdogan.

