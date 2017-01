Ce le reproșează interpreta Nelly Ciobanu jurnaliștilor moldoveni

CHIȘINĂU, 17 ian — Sputnik. Celebra interpretă Nelly Ciobanu le spune jurnaliștilor din Republica Moldova că sărbătorile au trecut și că e timpul să revină la realitate. Și anume, să abordeze în materialele lor subiecte care cu adevărat contează. Între acestea ar fi victoria din noiembrie 2016 a pugilistului moldovean Constantin Bejenaru, care a devenit campion mondial la box, versiunea WBC, până la 91 kg.

"Au cam trecut sărbătorile, sper să înceapă a se trezi la realitate și presa moldovenească. În noiembrie 2016, un moldovean stabilit în SUA, Constantin Bejenaru, a devenit campion mondial la box, versiunea WBC, până la 91 kg. Toate competițiile lui au loc sub drapelul Republicii Moldova. Primul antrenor al acestui băiat este un alt moldovean emigrat în Spania de mulți ani, Igor Martâniuc. Trist este că presa noastră are alte interese. Orgoliul național se vede în lucrurile mici, dragii mei. Eu vă îndemn să începem a susține adevăratele valori. Acei oameni care contribuie într-un fel sau altul la promovarea bunului nume al țării noastre. Vă urez un an nou plin de discernământ", scrie interpreta.

© Sputnik/ Михаил Воскресенский Ce substanţă a fost depistată în analiza canotorului Serghei Tarnovschi

Vom preciza că interpreta are dreptate, deși Constantin Bejenaru a făcut senzație peste ocean, el este aproape necunoscut în Republica Moldova, mai ales că țara noastră nu are prea mulți de mare succes în afară.

