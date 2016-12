CHIȘINĂU, 16 dec — Sputnik. Moldova nu s-a ales cu nimic în urma acordului de asociere cu UE, însă a pierdut foarte mult, a declarat președintele ales al țării, Igor Dodon.

"Evident, piața rusească este una tradițională pentru produsele moldovenești. După semnarea acum doi ani a Acordului de asociere cu UE, noi am pierdut 50 la sută din exportul în Rusia, am pierdut piața. Însă nu am primit nimic în loc. Au trecut doi ani, iar exportul în UE nu crește, ba din contra, este în scădere", a spus Dodon într-un interviu pentru RT.

După cum a subliniat președintele ales, deschiderea pieței Moldovei a condus la formarea unui decalaj foarte mare dintre import și export.

"Anul acesta, noi am importat o mie și jumătate de tone de mere europene, dar am exportat acolo doar 55 de tone. Și acest lucru s-a întâmplat cu toate mărfurile. De aceea, în afară de istorie, cultură, economie, de trecut și viitor, noi avem cu FR și un prezent comun", a declarat Dodon.

"Deși avem în Parlamentul Moldovei o majoritate proeuropeană și deși a fost semnat Acordul de asociere cu UE, dacă ar avea loc un referendum, majoritatea cetățenilor din Moldova ar vota pentru aderarea la Uniunea Economică Euro-Asiatică. Peste 65 la sută din populație consideră Rusia drept un stat prieten, la noi nu există rusofobia care se atestă în alte țări CSI", a adăugat el.

Cel de-al doilea tur al scrutinului prezidențial a avut loc în Moldova la 13 noiembrie. Potrivit datelor CEC, Igor Dodon, candidatul din partea Partidului Socialiștilor, a acumulat 52,11% din voturi.

CEC a confirmat rezultatele alegerilor, iar observatorii internaționali din partea CSI, OSCE și APCE au recunoscut legitimitatea lor. La 13 decembrie, Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor președintelui, confirmându-l în această funcție pe Igor Dodon. Ceremonia inaugurării va avea loc la 23 decembrie.

În iunie 2014, Moldova a semnat cu UE Acordul de asociere și cel privind Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător. După ratificarea Acordului de către Parlamentul Moldovei, relațiile dintre Chișinău și Moscova s-au deteriorat. Potrivit acordului, Moldova a trebuit să-și deschidă în totalitate piața pentru mărfurile europene. Rusia, îngrijorată de faptul că prin Moldova s-ar putea produce reexportul de mărfuri din UE, a interzis importul unor categorii de produse moldovenești.

