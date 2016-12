CHIȘINĂU, 17 dec — Sputnik. Șalaru a anunțat presa că a demisionat din funcția de prim vicepreședinte al PL. El s-a arătat convins că va fi exclus și din alte organe de conducere ale formațiunii, cum ar fi Consiliul republican și Biroul politic.

Politicianul a oferit detalii despre ceea ce s-a discutat cu ușile închise la consiliul liberalilor.

„Am făcut apel către Ghimpu să demisioneze, dacă vrea ca PL să mai aibă succes electoral", a declarat Șalaru. Totodată, el susține că Ghimpu l-a acuzat de mai multe fapte reprobabile, inclusiv de corupție.

Ministrul Șalaru a confirmat faptul că este susținut de mai mulți colegi de partid, care ar dori ca PL să fie reformat.

„Nu contează că mă susțin și alți colegi. E import ca în această vreme, când partidul și-a pierdut rostul, să vorbească cineva despre asta. Am zis că ne-am pierd credibilitatea aici și la București. Nu am interesul să-i iau locul lui Mihai Ghimpu. PL are nevoie de altă locomotivă, nu de schimbarea vagoanelor", a mai spus Șalaru.

Totuși, el a declarat că ar fi dispus să candideze la șefia PL, dacă nu va fi exclus din partid, pentru că își dorește reformarea acestuia. În opinia lui Șalaru, PL trebuie reformat de o echipă și nu de o persoană. El a mai declarat că PL trebuie să-și deschidă ușile pentru oameni noi.