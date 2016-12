CHIȘINĂU, 19 dec — Sputnik. Ex-președintele României, Traian Băsescu, a declarat în cadrul unui interviu acordat presei române că i-ar putea fi retrasă cetățenia moldovenească în cel mai scurt timp.

"Din câte știu, președintele are prerogativa să acorde cetățenie și președintele are prerogativa să o retragă. La noi o are guvernul. Deci este posibil să o retragă", a declarat Băsescu.

Anterior, el declara că se va adresa în instanță dacă va fi lipsit de cetățenia moldovenească.

© AFP/ GEORGES GOBET La ce-i trebuie lui Băsescu cetățenia Moldovei

Traian Băsescu împreună cu soția sa Maria au solicitat cetățenia Republicii Moldova în luna martie curent. Cererea a fost examinată în regim de urgență, fiind ocolită procedura obișnuită. Nicolae Timofti a semnat decretul de acordare a cetățeniei la data de 9 iunie.

Fostul președinte al României și soția sa au depus jurământul de credință și au primit pașapoarte moldovenești chiar înainte de desfășurarea celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale.

Potrivit legislației, cetăţenii unor alte state pot deveni şi cetăţeni ai Republicii Moldova, prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova, doar în cazuri excepţionale și doar în interesul național al țării; dacă nu au săvârşit crime internaţionale, militare sau crime împotriva umanităţii, activități cu caracter terorist, dacă nu au antecedente penale și la momentul examinării cererii nu se află sub urmărire penală, sau dacă nu au desfăşurat activitate care periclitează securitatea statului, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea populaţiei.

Presa din România scria anterior că numele lui Băsescu figurează în câteva dosare penale.

Traian Băsescu este adeptul politicii revizioniste și al "României mari" în hotarele anului 1939. Fostul șef de stat a declarat deschis că orientarea proeuropeană a Moldovei este calea spre reunificarea cu România. Potrivit lui, unirea cu Moldova trebuie să devină cel de-al treilea proiect al politicii externe a României după aderarea la NATO și UE.

