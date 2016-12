CHIȘINĂU, 27 dec — Sputnik. La puțin timp după semnarea decretului de demitere a ministrului Apărării, Anatol Șalaru a scris pe pagina sa de Facebook că pleacă cu conștiința împăcată.

”Stimați prieteni, cu puțin timp în urmă, la solicitarea expresă a lui Mihai Ghimpu, Igor Dodon a semnat decretul de demitere a mea din funcția de ministru al Apărării. Plec din această funcție cu conștiința împăcată că nu am fost demis pentru încălcări sau nerealizări în activitatea de ministru, ci doar pentru că am cerut schimbarea președintelui PL. Nu mi-am imaginat niciodată că sub conducerea lui Mihai Ghimpu, Partidul Liberal se va transforma într-un partid de tip bolșevic, unde cei care contestă supremația liderului sunt executați”, a subliniat Șalaru.

Totodată, Șalaru consideră că ”Mihai Ghimpu i-a făcut cadou lui Dodon Ministerul Apărării, iar pentru Republica Moldova începe o perioadă neagră”.

”Lupta continuă!”, a conchis Șalaru.

Anterior, Mihai Ghimpu a declarat că pentru el nu are nicio importanță cine va semna decretul cu privire la demiterea lui Anatol Șalaru din funcția de ministru al Apărării.

În data de 17 decembrie, Consiliul Național al PL a votat aproape în unanimitate pentru demiterea lui Anatol Șalaru din funcția de prim-vicepreședinte al PL și din alte funcții pe care le deținea în aparatul de conducere al formațiunii. Liderul PL i-a trimis o solicitare în acest sens premierului Pavel Filip. Demersul a fost examinat de fostul președinte Nicolae Timofti, care a refuzat să semneze decretul de demitere.

