Premierul a primit un SMS de la președinte: iată mesajul

CHIȘINĂU, 30 dec — Sputnik. Vineri premierul român Sorin Grindeanu a anunțat presa că președintele Klaus Iohannis i-a trimis un sms prin care i-a sugerat că a fost desemnat să formeze cabinetul de miniștri.

„Succes, Klaus Iohannis!" — acesta a fost textul mesajului din partea președintelui.

„Pe parcursul zilei de ieri am avut tot felul de informații contradictorii. Azi am primit un sms de la domnul președinte Iohannis. Eu nu aveam numărul dânsului. L-am sunat pe domnul președinte Dragnea pentru că neavând numărul președintelui ca să verfic acel nume. După ce am primit confirmarea i-am mulțumit domnului președinte pentru încrederea acordata", a spun premierul desemnat al României.