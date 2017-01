Distincția "British Empire Medal" îi este acordată moldovencei de regina Marii Britanii pentru activitatea ei în susținerea copiilor cu nevoi speciale din Republica Moldova.

"Cred că e o onoare pentru țară, nu atât pentru mine și pentru fundația MAD-Aid pe care o conduc. Este foarte greu de înțeles cum o țară străină poate să te decoreze pentru activitățile pe care le faci în țara ta", spune Victoria Dunford.

Fraza "Vă mulțumesc pentru căruciorul rulant pe care mi l-ați dăruit, acum, din dormitorul meu, pot vedea și copacii, nu doar frunzele" i-a spus-o în română un copil moldovean unui englez necunoscut. Englezul acesta era John Dunford, soțul Victoriei Dunford. John nu înțelegea nicio boabă în limba română, dar a realizat atunci că s-a îndrăgostit de Republica Moldova la fel de mult cum se îndrăgostise de soția sa Victoria.

"El a fost cel care m-a făcut să merg mai departe, atunci când eu îmi doream să renunț. Această medalie este și a lui, și a tuturor celor care s-au implicat până acum" spune Victoria Dunford.

Victoria Dunford menționează că împreună cu soțul ei au emoții mari de fiecare dată când camionul cu echipamente medicale, pe care le trimite din Marea Britanie în Republica Moldova, este la vamă, deoarece niciodată nu a mers pe calea unor "înțelegeri" cu autoritățile.

"Am învățat că doar urmând căile legale pot reuși. De fiecare dată zic că mă simt mândră nu atât pentru faptul că am deschis Centrul Phoenix pentru copiii cu dizabilități din orașul Râșcani, cât pentru că am reușit s-o fac fără a da mită, fără a deveni parte a sistemului corupt din Republica Moldova", a adăugat Victoria Dunford.

Victoria Dunford recunoaște că frauda bancară din Republica Moldova a influențat mult atitudinea donatorilor, care au devenit mai vigilenți.

"După ce la BBC a fost anunțat despre "furtul miliardului", englezii au devenit sceptici și foarte interesați de modul în care sunt cheltuiți banii. Acum banii sunt transferați lunar doar conform rapoartelor contabile", spune Victoria Dunford.

Brexitul ne-a afectat în mod special din punctul de vedere al schimbului valutar deoarece donațiile erau în euro.

Autor: Cristina Bumbu-Dănuță

