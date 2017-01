Cum frumoasa moldoveancă Lia Sinchevici a ajuns actriță de film și teatru

Frumoasa și talentata actriță din Republica Moldova Lia Sinchevici oferă detalii despre povestea ei de succes într-un interviu pentru Sputnik Moldova. Spune că pentru ea a fost o șansă frumoasă să joace alături de Jean-Claude Van Damme, dar nu a considerat că este un motiv de a renunța la munca asupra sa. De aceea a depus efort pentru a obține roluri bune atât în filme, cât și în piese de teatru.

"Nu am vrut să profit de faptul că am jucat alături de Van Damme, de aceea mai apoi am muncit mult pentru a obține roluri bune. Lumea a auzit de mine grație mai multor filme în care am jucat," spune Lia Sinchevici.

În prezent actrița muncește împreună cu o echipă de profesioniști la „Geţii: Superstiţii şi Război", primul serial românesc despre geto-daci. Lia Sinchevici nu a dat prea multe detalii despre acest proiect, menționând doar că va juca un rol principal.

Lia Sinchevici visează să ajungă să joace în pelicule cinematografice și în piese de teatru produse la Chișinău.

Autor: Cristina Bumbu-Dănuță

