CHIȘINĂU, 7 ian — Sputnik. La 7 ianuarie (ziua care coincide cu 25 decembrie a calendarului bisericesc), creștinii ortodocși sărbătoresc Nașterea Domnului.

Vă prezentăm un şir de evenimente care au avut loc în această zi de-a lungul timpului.

© Sputnik/ Алексей Мальгавко Cea mai geroasă noapte de Crăciun din ultimii 120 de ani

La 7 ianuarie 1598, Boris Godunov a devenit primul țar al Rusiei din afara dinastiei Rurik.

Tot pe 7 ianuarie, în 1610, Galileo Galilei a descoperit patru sateliți ai Jupiterului.

La 7 ianuarie 1789 au avut loc primele alegeri naționale din SUA, în urma cărora George Washington a devenit primul președinte al SUA (1789 — 1797).

În 1785 francezul Jean-Pierre Francois Blanchard, împreună cu John Jeffries, au traversat Canalul Mânecii pe un aerostat, iar în 1927.

De 7 ianuarie 1904 a fost anunțat semnalul marinăresc utilizat în caz de pericol, CQD ("seek you, danger"), efectiv începând cu 1 februarie, înlocuit, un an mai târziu la 1 Aprilie 1905, cu SOS. (SOS poate fi privit ca o abreviere a: "save our ship", "save our souls", sau "send out succour", dar in realitate nu este o abreviere, nici acronim).

Tot într-o zi de 7 ianuarie, în 1927, a fost lansat primul telefon internațional — de la New York la Londra.

La 7 ianuarie 1949 s-a încheiat războiul din Palestina declanșat după proclamarea independenței Israelului, la 14 mai 1948.

Președintele american Harry Truman a anunțat public, la 7 ianuarie 1953, că SUA au dezvoltat prima bombă cu hidrogen din lume.

La 7 ianuarie 1979 este regimul Khmerii Rosii, condus de Pol Pot este răsturnat de trupele vietnameze.

În aceeaşi zi, dar în 1989, Akihito devine împărat al Japoniei.

Exploratorul Fiodor Koniukov a atins Polul Sud la 7 ianuarie 1996, după o călătorie de 60 de zile pe schiuri, în care a parcurs 1350 de km; marșul a început la 7 noiembrie 1995

La 7 ianuarie 2015, a avut loc atacul armat asupra redacției revistei Charlie Hebdo. Cel puțin 12 persoane, între care doi polițiști și mai mulți jurnaliști renumiți, au fost ucise și alte unsprezece persoane au fost rănite.

În 1919, de Crăciunul pe stil vechi, s-a născut Elena Ceaușescu, soția președintelui României, Nicolae Ceaușescu. Întâmplarea face ca aceasta a fost executată în 1989, tot în ziua de Crăciun, dar pe stil nou.

