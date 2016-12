CHIȘINĂU, 15 dec — Sputnik. Maimuța de Foc, care a reprezentat anul 2016, îi va ceda în curând locul Cocoșului de Foc (Roșu). Potrivit calendarului și tradițiilor orientale, la 28 ianuarie începe anul Cocoșului de Foc cu energia feminină „Yin". Acest an se asociază cu simbolul păsării Phoenix care arde și apoi renaște din propria-i cenușă. Ceea ce înseamnă renovare, energii noi, apariție din nimic, consideră ezoteristul-astrolog Gurghen Ovannisean, citat de Sputnik Armenia.

În 2017 se vor întâmpla și lucruri imprevizibile, deoarece însuși acest an este unul ca atare. Totodată, și Venera contribuie la acest proces. Venera este foarte interesantă, ea mergând împotriva tuturor. Toate planetele au aceeași direcție, dar nu și Venera. Anume din această cauză în viața noastră va interveni un noian de surprize.

Care vor fi cele mai norocoase semne zodiacale în anul 2017

„O dată în an putem vorbi la general despre toate semnele Zodiacului, despre ce le așteaptă și așa mai departe, și vreau să precizez că de fiecare dată zodiile primesc un impuls pentru evoluția lor personală, pentru ca fiecare semn zodiacal să aibă o posibilitate unică de a-și construi viața și a o face mai bună. Însă există zodii care în 2017 vor avea parte de mai multe succese și posibilități decât celelalte. Dar aceasta nu înseamnă că unora le este mai bine, iar altora mai rău. În anul care vine putem spune că vor deține puterea Taurii, Balanțele și Capricornii. Aceste trei semne zodiacale vor domina și vor influența mersul evenimentelor în anul 2017", consideră astrologul.

Cel mai exact horoscop pe anul 2017: ce ne va aduce Cocoșul de Foc

Potrivit acestuia, Taurul va influența activ asupra tuturor proceselor legate de operațiuni financiare, bani și societate. Stihia puternică a Terrei le va ajuta Taurilor să se descurce cu bunurile materiale și cu alte probleme importante. Balanțele reprezintă un semn imprevizibil. Ele își pot schimba brusc direcția sub influența planetei Venus. Acest semn zodiacal va fi activ la nivel spiritual. În 2017 Balanțele vor lua asupra lor și vor schimba spre bine tot ce ține de cultură, creație, artă. Sub acest aspect, Balanțele vor impune anumite reguli. Capricornul are legătură cu cel de al zecelea semn zodiacal, iar cel de al zecelea semn în calendarul oriental este Cocoșul, fapt ce ne permite să intuim paralela.

Acest semn va crea un fundament în sens global. Spre deosebire de Balanțe, care sunt un semn aerian, Capricornul este un semn al Terrei. De aceea reprezentanții acestui semn vor concretiza și vor face totul operativ. Capricornul are legătură cu timpul, cu Cronos (zeul timpului), deoarece acest semn se află sub protecția planetei Saturn. Este un semn foarte punctual, exigent față de sine și față de alții. Aceasta îl caracterizează permanent, indiferent de situație. Însă în 2017 Capricornul se va manifesta ca Amaltea (în mitologia greacă: capră legendară care l-a alăptat pe Zeus — n. red.). Este vorba de cornul abundenței și mărinimiei.

Potrivit ezoteristului, astrologia vorbește întotdeauna despre posibilități și despre capacitățile de a folosi aceste posibilități.

„Această știință întotdeauna face aluzie, sugerează cum poți proceda, când și de ce. Astrologia ne sugerează care ne sunt talentele și posibilitățile, precum și momentele care ne pot frâna. Astrologia nu impune nimic. Apropo, aceasta face parte din științele care distrug superstiția", a concluzionat astrologul.

