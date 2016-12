CHIȘINĂU, 30 dec — Sputnik. Președintele Igor Dodon a înmânat, vineri, mai multe distincții de stat familiilor cu mulți copii. El a a vorbit despre cât de gravă este problema demografică în țara noastră, menționând că va iniția un program de susținere financiară a familiei.

"Nu voi acorda distincții în dreapta și în stânga. Consider că trebuie să susținem oamenii simpli. Republica Moldova are o mare problemă, problema demografică. Avem sate în care nu se nasc copii deja de un an. Avem mulți copii care sunt fără părinți. Noi vom susține programe de stat pentru familiile cu mulți copii. Voi iniția modificări legislative pentru a introduce capitalul matern (ajutor financiar unic pentru familii — nota Sputnik). Statul trebuie să susțină familiile cu mulți copii", a declarat Dodon.

Prin decret prezidențial, în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în consolidarea instituției familiei și pentru contribuție substanțială la crearea unor familii responsabile, care să asigure educația fizică, spirituală și morală a copiilor și dezvoltarea armonioasă a acestora, i-a fost conferit Ordinul Republicii doamnei Lidia Tertiuc, mamă a 11 copii și tutore a șase copii din orașul Nisporeni, Valentinei Vâjodeț, mamă a 17 copii din satul Doina, raionul Cahul.

Totodată i-a fost conferit Ordonul de Onoare Ecaterinei Mealdzin, mamă a 12 copii din orașul Basarabeasca, precum și Adelei Robu, mamă a 13 copii, satul Tabani din raionul Briceni.

În final, președintele Igor Dodon a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorilor de iarnă, urându-le tuturor sănătate.

