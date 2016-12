Crista este interpreta care nu acceptă ca un producător muzical să-i dicteze ce trebuie să cânte. Ea spune că îi place să decidă singură ce piese să interpreteze. Este o tânără care a învățat din adolescență să fie independentă. Vine din Râșcani, mama ei este profesoară de limba rusă, iar tatăl — polițist. Zice că talentul l-ar fi moștenit de la mama ei căreia îi place să picteze și să fredoneze melodii. Numele de scenă a fost inspirat de dezmierdările părinților, care îi spuneau Crista.

Peste hotarele țării a avut câteva experiențe frumoase în domeniul muzical. "Am fost șapte luni în China. A fost o experiență de neuitat. Cel mai greu pentru mine a fost să corespund cerințelor de acolo, ori în China interpreții apar aproape dezgoliți. Asta a fost o provocare pentru mine. În China sunt mulți moldoveni. Dar sunt și orașe, în care noi am concertat, unde străinii sunt o raritate. Chinezii se uitau la noi ciudat, își doreau să ne atingă, să vadă dacă suntem reali, mulți au făcut poze cu noi", povestește Crista.

Interpreta afirmă că și-a încercat norocul și în România, a participat la "Vocea României" și la "X Factor". "Nu am câștigat, dar mi-am zis că trebuie să merg mai departe. În România am colaborat cu Alex Mațaev, împreună cu el am realizat piesa "Invizibilă". A fost o colaborare frumoasă" a adăugat Crista.

Interpreta pregătește deja o nouă piesă. "Acum muncesc la o nouă producție muzicală, o piesă cântată în engleză, care este foarte aproape sufletului meu", spune aceasta.

De sărbători, Crista va fi la Roma, acolo va cânta pentru comunitatea de moldoveni.

Autor: Cristina Danuța

