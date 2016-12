CHIȘINĂU, 21 dec — Sputnik. Sevil Shhaideh este propunerea PSD pentru funcția de premier al României, care a lucrat cu președintele PSD, Liviu Dragnea, când acesta ocupa funcția de ministru al Dezvoltării. Ea a lucrat aproape 20 de ani la Consiliul Județean Constanța, transmite Sputniknews.ro.

"A trebuit să ţin cont de dorinţa de a face o propunere de premier care să-mi dea garanţia că nu merge acolo pentru a construi un proiect personal, ci garanţia că ştie, că are capacitate de muncă, un om în care să am încredere totală. Am venit cu o soluţie care sper să fie acceptată, aşa încât să putem forma rapid un guvern. Propunerea e o persoană pe care o cunoaşteti — Sevil Shhaideh", a declarat, miercuri, Liviu Dragnea.

Presa din România scria că Dragnea ar fi nașul ei însă acesta a dezmințit informația. El a afirmat că Sevil Shhaideh nu îi este fină, deoarece în religia musulmană nu există termenul de naş, şi că la căsătoria acesteia i-a fost "martor", alături de alte persoane.

Citiţi, priviţi, ascultaţi Sputnik Moldova în limba maternă — accesaţi aplicaţiile mobile pe Smartphone-uri şi tablete.

Accesaţi aplicaţiile pentru iPhone >>

Accesaţi aplicaţiile pentru Android >>