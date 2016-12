A murit legendarul George Michael

CHIȘINĂU, 26 dec —Sputnik. Această veste tristă a constituit o lovitură nu doar pentru toate rudele lui George Michael, ci și pentru nenumărații fani ai acestuia. Legendarul interpret britanic a decedat în casa sa la vârsta de 53 de ani, în timpul sărbătorilor de Crăciun. Poliția a comunicat că nu există "circumstanțe suspecte", iar potrivit uneia dintre versiunile examinate, legendarul artist ar fi murit în urma unei insuficiențe cardiace, comunică RIA Novosti.

Și-au exprimat deja condoleanțele pe Twitter și Instagram muzicienii Elton John, Mark Ronson, Liam Gallagher, Ryan Adams, dar și primarul Londrei Jeremy Corbyn.

Michael a fost descoperit în patul său. Este exclus că ar fi vorba de moarte violentă.

Pe parcursul carierei lui Michael, atât cea solo, cât și în duet cu Wham, au fost vândute circa o sută de milioane de înregistrări. Cele mai populare piese ale artistului au fost ”Last Christmas”, ”Wake me up before you go-go” și cea înregistrată împreună cu Elton John ”Don"t let the sun go down on me”.