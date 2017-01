CHIŞINĂU, 1 ian — Sputnik. Atacul comis în clubul de noapte din Istanbul, în timpul celebrării trecerii în noul an, a făcut 39 de morți, dintre care 16 străini, iar autorul său este căutat încă, a indicat, duminică dimineața, ministrul turc de interne, Süleyman Soylu.

Au fost înregistrate secvenţe video care arată cum o persoană se apropie de clădire şi deschide focul asupra celor care stau la intrare.

🇹🇷 #Istanbul Images caméra de surveillance au moment où l'assaillant entre dans la boite de nuit #Reina, en ouvrant le feu. (@mevlutyuksel) pic.twitter.com/9wivFEtIXl — Actu17 (@Actu17) 1 ianuarie 2017

​Atacul terorist din Istanbul s-a soldat cu 39 de morţi şi 69 de răniţi.

"Înainte să înţeleg ce s-a întâmplat, soţul meu a căzut peste mine. Am fost nevoită să ridic câteva trupuri pentru a putea ieşi afară", a declarat pentru Associated Press Sinem Uyanic, adăugând că soţul ei a fost rănit.

"Nu am văzut cine a tras, însă am auzit împuşcături. Prietena mea era în încălţăminte pe tocuri înalte. Am ridicat-o şi am dus-o în spinare", a scris pe Twitter fotbalistul Sefa Boydas.

"Ei au spus că au murit 35-40 de oameni, însă cel mai probabil că sunt mai mulţi, deoarece când mergeam vedeam cum alţii merg pe trupuri de oameni", îl citează pe sportiv agenţia France Press.

Clubul Reina se află în regiunea Besiktas, situat lângă podul peste strâmtoarea Bosfor, care desparte partea asiatică şi cea europeană a Istanbulului.