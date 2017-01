SUA au primit o nouă veste proastă din Turcia

CHIȘINĂU, 5 ian — Sputnik. Vicepremierul Turciei, Veysi Kaynak, a declarat că Ankara va pune sub semnul întrebării prezența forțelor armate ale coaliției în frunte cu SUA pe teritoriul bazei militare Incirlik, anunță agenția Reuters, citată de RIA Novosti.

© Foto: Ministry of Defence of the Russian Federation