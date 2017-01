CHIŞINĂU, 9 ian — Sputnik. În ultimul an, Statele Unite sub administraţia Obama au detonat 26.171 de bombe în 7 ţări, relatează Council on Foreign Relations.

Din totalul de 30.743 bombe câte au fost folosite de coaliţia internaţională antiteroristă, Statele Unite ale Americii au oferit 24.287 de bombe, adică 79% din total.

Această estimare este însă mică având în vedere datele privind loviturile aeriene în Pakistan, Yemen, Somalia și Libia. Potrivit definiţiei Pentagonului, o singură lovitură poate implica lansarea mai multor bombe. În 2016, Statele Unite ale Americii au lansat cu 3.027 mai multe bombe decât în 2015.

Cele mai multe bombe (24.287) au fost folosite în Irak și Siria. În 2016, Statele Unite au efectuat aproximativ 79% (5.904) din loviturile aeriene ale coaliţiei antiteroriste în Irak și Siria, care împreună totalizează 7.473 de bombe folosite.

Mai exact, pentru fiecare ţară în parte bombardată de coaliţia internaţională antiteroristă, SUA au contribuit cu 49,8% din totalul bombelor (sau 2,941 de lovituri aeriene) lansate în Irak, și cu 50,2% (sau 2,963 de lovituri aeriene) în Siria.

Prin urmare, numărul bombelor folosite în Irak şi Siria a fost aproape identic în 2016: 12.095 de bombe folosite în Irak şi 12.192 în Siria. Conform statisticilor, în Irak, Statele Unite ale Americii au efectuat aproximativ 67% din loviturile aeriene, iar în Siria 96% din atacuri au fost efectuate de SUA.

În anul 2009, Barack Obama a primit premiul Nobel pentru Pace „pentru eforturile extraordinare de îndreptare a diplomației mondiale și a cooperării între popoare".

