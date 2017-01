CHIȘINĂU, 10 ian — Sputnik. Michael Morell, fost director al CIA, a afirmat, într-un interviu, că e foarte posibil ca Putin să îi ceară lui Trump, în prima întâlnire bilaterală, stoparea proiectelor antirachetă din România și Polonia, scrie activenews.ro.

Într-o emisiune la Realitatea TV, generalul Constantin Degeratu, fostul șef al Statului Major, a vorbit despre acest scut, comparând poziția României cu cea a Cubei din 1962.

"Sincer, acuma nu mai e nimic de făcut. Am sperat ca, prin aceste alegeri, să înțelegem în ce moment ne aflăm. Noi, românii, la ora actuală nu înțelegem în ce moment ne aflăm. Nu suntem într-o stare care să corespundă cu programul de guvernare. Nu contăm, nu existăm în exterior. Am externalizat complet răspunderea — și decizională, și acțională — pentru securitatea națională și pentru apărare", a declarat Degeratu.

România e în poziția Cubei

Fostul șef al Statului Major al României a mai spus că amplasarea scutului antirachetă plasează România într-o relație de confruntare cu Rusia.

"Scutul este parte a politicii de confruntare. Noi nu știm în ce joc am intrat cu acest scut. Degeaba îl avem la ora actuală, pentru că n-am făcut ceea ce trebuia să facem după aceea, adică o capacitate de apărare corespunzătoare. Noi nu știm ce rost are scutul acesta aici. A avut un rost în politica de contraproliferare americană, vizavi de Iran. Acel lucru s-a încheiat, practic s-a cam încheiat. Ce vrem de la el? De ce este supărată Rusia că e aici? Noi înțelegem de ce? Pentru că abia atunci înțelegem că suntem cumva în poziția Cubei. Deci, se montează o criză a rachetelor din Cuba. Scutul ăsta poate să plece mâine, pentru că este din cheltuieli de contraproliferare. Nu are nici o legătură cu apărarea, din punctul nostru de vedere. Nu ne apără de nimic", a spus Degeratu.

