Jurnalist: șeful statului pune la cale o lovitură de stat

CHIȘINĂU, 23 ian — Sputnik. Ion Cristoiu a vorbit despre protestele antigrațiere din 22 ianuarie pe care le-a asemănat cu o lovitură de stat. Jurnalistul este de părere că acestea aduc cu o lovitură de stat prin faptul că decizia șefului Statului, Klaus Iohannis, de a intervenit printre protestatari poate fi percepută ca gest ce incită la violență împotriva Guvernului Sorin Grindeanu.

„România modernă și nu doar cea postdecembristă a avut parte, duminică, seara de o premieră: Șeful statului, pe numele său Klaus Iohannis, a coborât în mijlocul unei manifestații neautorizate pentru a incita la violență împotriva Guvernului Sorin Grindeanu", afirmă Ion Cristou pentru Evz.ro, care este citat de activenews.ro.

Acesta își argumentează afirmația prin faptul că nu numai că și-a făcut prezența la o mișcare de stradă neautorizată, dar și prin etichetarea majorității parlamentare PSD-ALDE aleasă în 11 decembrie 2016 drept o gașcă de penali.

După părerea sa, prin descinderea președintelui mișcările de stradă au fost lipsite de principalul argument "spontaneitatea și expresia societății civile".

„Într-o intervenție la România TV am ținut să precizez că, prin această descindere a lui Klaus Iohannis, Mișcările de stradă au fost lipsite de principalul argument — spontaneitatea și, mai ales, expresia societății civile. Ele apar astfel prin asumarea de către șeful statului drept ceea ce sunt: Mișcări organizate de o ramură a Puterii, prin intermediul SRI, Președinția, împotriva celeilalte ramuri, Guvernul. S-au căutat și se caută explicații la acestă uriașă provocare adusă statului de drept, de cel care răspunde, constituțional, de statul de drept. Una dintre explicații — pe care și eu am fost tentat s-o îmbrățișez — e cea despre iraționalitaea comportamentului asumat de Klaus Iohannis. Victoria zdrobitoare a PSD a fost o lovitură cumplită pentru Klaus Iohannis", este de părere jurnalistul.

