Poveste de succes: Cum a ajuns un medic moldovean șef de secție la un spital din Irlanda

CHIȘINĂU, 15 iul - Sputnik. Și-a creat o carieră medicală de succes peste hotare, însă nu a uitat și de cei de acasă. Vorbim despre gastoenterologul Ion Crețu, care în prezent este șef de secție la un spital din orașul Naas, Irlanda.Primul pas în medicină Ion Crețu l-a făcut acum 23 de ani, când a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”. În Moldova și-a făcut rezidențiatul în chirurgie, însă lipsa de surse financiare l-a motivat să-și construiască viitorul într-o altă țară.”Erau anii 90. Cam era șubred de tot. Am început chirurgia. Era destul de greu financiar. A apărut o oportunitate să vin în Irlanda, cu viză de student, ca să învăț engleza”, a povestit Ion Crețu.Ion Crețu ne-a destăinuit că de mic copil visa să-și creeze o carieră în domeniul istoriei, însă destinul i-a ales o altă cale. Un coleg de-al său i-a propus să studieze medicina, iar lui Ion Crețu i-a părut ideea destul de interesantă.De mai bine de 20 de ani, Irlanda i-a devenit o a doua casă. Acolo și-a continuat pregătirea postuniversitară, iar din anul 2013 a început să activeze în calitate de medic.Doctorul ne-a povestit că drumul său spre succes în medicină a fost marcat de mai multe obstacole. Din acest motiv a fost nevoit să muncească din greu la diverse job-uri până și-a văzut visul realizat.”M-am dus la Ministerul lor să-mi echivalez diploma. Se numește Directoria Universităților de Medicină, care este aprobată de OMS. Ei deschid cartea și se uită acolo, la Maldive, Malta, iar Moldova nu-i. Nu-i, nu-i. Am muncit deja la mai multe întreprinderi... Plec înapoi la ei, la vreo trei ani deja, și când se uită la litera R au găsit Republica Moldova”, a menționat Ion Crețu.Munca enormă în ajutorul oamenilor a fost apreciată și de conducerea unui spital din Irlanda, care i-a oferit funcția de medic principal al secției de endoscopie generală. Acum, cu ajutorul echipei sale, Ion Crețu luptă zilnic pentru a salva viețile pacienților.Experiența acumulată, dar și dorul de baștină l-a inspirat pe Ion Crețu să deschidă un centru medical în Republica Moldova. Astfel, după câțiva ani de implementare a proiectului, în 2015, a fost inaugurat primul său centrul medical în orașul Briceni, unde sunt presate servicii de imagistică și asistență medicală. Câțiva ani mai târziu, Ion Crețu a reușit să deschidă un centru medical și în orașul Hâncești.A profesa medicina nu este deloc un lucru ușor. Ion Crețu ne-a povestit că pentru a face față programului său încărcat, își începe ziua de muncă la ora 06:00. Anume în drum spre lucru el reușește să gestioneze activitatea centrelor sale de imagistică din Moldova, după care începe un program încărcat de consultări, intervenții și predarea unor cursuri la Dublin.Medicul spune că în Irlanda reușește să consulte și mulți pacienți moldoveni, iar cea mai mare satisfacție profesională o are atunci când reușește să ajute oamenii.Ion Crețu ne-a povestit că pentru el nu există nicio diferență între a fi medic în Moldova sau în Irlanda. Medicul peste tot trebuie să fie medic, a spus Ion Crețu.”Nu este nicio diferență. Tu oricum trebuie să pui inimă. Trebuie să te ghidezi în acțiuni de asta: cu ce pot să ajut pacientul și nu invers. Pacientul e pacient. Tu ești acolo ca să-l ajuți”, a menționat doctorul.Ion Crețu recunoaşte că drumul spre edificarea visului său de a-i ajuta pe cei de acasă a fost dificil, dar și-a meritat efortul. Doctorul se bucură că prin intermediul centrelor sale poate oferi oamenilor din regiunile rurale servicii medicale de înaltă calitate.”Dorul de casă rămâne. Anume în Moldova mă simt ca acasă”, a afirmat medicul Ion Crețu.

