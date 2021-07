https://sputnik.md/20210717/Trupele-speciale-ale-Rusiei-trimise-la-frontiera-cu-Afganistan-De-ce-35562203.html

Trupele speciale ale Rusiei, trimise la frontiera cu Afganistan: De ce?

Situația din Afganistan degradează în ritmuri rapide, sporește riscul proiecției instabilității în statele vecine. 17.07.2021, Sputnik Moldova

Moscova ține degetul pe pulsul regiunii, contactează cu talibanii, îi avertizează cu privire la pierderile pe care vor suferi în cazul unei expansiuni în statele aliate cu Rusia din Asia Centrală, nu are încredere prea mare în promisiunile ale “oficiului politic” al organizației teroriste, și organizează exerciții comune fără precedent cu aliații regionali în proximitatea frontierei afgane.Unitățile speciale și de menținere a păcii ale Forțelor Armate ale Rusiei vor efectua în august și septembrie nouă exerciții comune antiteroriste cu trupele Uzbekistanului, Tadjikistanului și Kârgâzstanului.O serie impresionată, care după proporții e comparabilă cu transferul a câtorva divizii ruse la frontiera ucraineană în aprilie 2021, se va încheia cu manevre strategice “Misiunea de pace 2021” ale forțelor armate ale statelor Organizației de Cooperare de la Shanghai (India, Kazahstan, China, Kârgâzstan, Pakistan, Rusia, Tadjikistan, Uzbeskistan) – cu participarea a peste 4 000 de militari. În cazul în care realitățile din Afganistan nu vor schimba cursul evenimentelor.În direcția central-asiatică poate examina terenul și antrena practic toată elita trupelor speciale ale forțelor armate, cea de-a 2-a și 24-a brigadă cu destinație specială (cu locație în Pskov și Novosibirsk), 31-a brigadă de desant și asalt (Ulianovsk), brigada 55 montană (Kîzîl), a 15-a brigadă de menținere a păci (regiunea Samara), specialiștii care își îndeplinesc misiunile în Nagorno Karabah. În afară de aceasta, vor fi implicate și grupurile aeriene ale bazelor militare din Kârgâzstan și Tadjikistan, sistemele antiaeriene S-300 din componența bazei militare 201.Probabil, Uzbekistan, Tadjikistan și Kârgâzstan de asemenea vor fi reprezentate de unități, pregătite special pentru desfășurarea acțiunilor în zonele zone montane impracticabile.În pofida garanțiilor de securitate obținute din partea reprezentanților Talibani, Rusia și aliații ei în Asia Centrală ar trebui să se pregătească de cele mai proaste scenarii ale evoluției confruntărilor militare în Afganistan. Praful de pușcă trebuie păstrat uscat, iar trupele trebuie să fie gata de lichidare a formațiunilor paramilitare ilegale. Peste 30 de grupări teroriste ar putea profita de situația dificilă, haosul activităților militare din Afganistan.Legendele apropiate de realitateÎn prima etapă de la începutul lui august, gruparea unificată de trupe a Rusiei și a Uzbekistanului vor desfășura acțiuni de luptă în regiunea Surhandaria a Uzbekistanului – în proximitatea frontierei cu Afganistan. Rusia va fi reprezentată de grupul celei de-a 24 brigade cu destinație specială a Districtului Militar Centru și unitatea brigăzii 15 de menținere a păcii. Specializarea și nivelul profesional ridicat al trupelor corespund sarcinilor de lichidare a insurgenților și stabilizării situației în regiune în formatul unei operațiuni de menținere a păcii. Totodată, acoperirea din aer va fi asigurată de aviația pilotată și drone.Trupele speciale rusești se antrenează regulat pe poligonul uzbek Termez. De regulă, aici sunt exersate scenariile de neutralizare operativă a grupărilor teroriste care traversează frontiera și ocupă o localitate din Uzbekistan.Acțiunile grupării comune a trupelor în a doua etapă se vor desfășura în centrul de instruire “Edelweiss” din Kârgâzstan. În formatul exercițiilor speciale “Rubej 2021, Forțele colective de desfășurare rapidă a regiunii Central-Asiatice (OTSC) exersează blocarea și distrugerea detașamentelor teroriste care au pătruns din direcția sud. Trupele rusești vor fi reprezentate de cea de-a 55-a brigadă de munte motorizată separat și echipajele avioanelor de luptă Su-25SM de la baza militară rusă din Kant. Anume aceste avioane au demarat în iulie operațiunea de căutare a bazelor “teroriste”, mascate în zona muntoasă a Kârgâzstanului.Cea mai fierbinte perioadă pentru baza rusească 201 din Tadjikistan va fi încheierea verii și începutul toamnei – peste 100 de militarii au beneficiat deja de instruiri pentru zone montane la centrul Ergaki din ținutul Krasnoiark, la altitudini de până la 3 000 metri. În componența bazei militar ruse se află câteva batalioane de infanterie motorizată, o divizie de artilerie, un grup aerian și o unitate de aprovizionare.În direcția strategica central-asiatică trebuie luat în considerație tot potențialul Districtului Militar Centru al Rusiei, în jurisdicția căruia intra baza 201. Spre exemplu, în anul 2 021 districtul a dublat numărul piloților ai aviației operativ-tactice, instruiți pentru utilizarea armelor ghidate. Artileriștii Districtului Militar Centru a automatizat sistemul de control al focului cu ajutorul mijloacelor de comunicare radio. Tehnica militară este computerizată, iar coordonatele în baza de date reduce semnificativ timpul efectuării atacurilor de artilerie. Doar în iunie districtul a obținut 180 de unități a noilor arme.De planificarea unor posibile reacții la amenințările din Afganistan în Tadjikistan se ocupă grupul operativ al Statului Major Unificat al Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC).Situația operativăÎn provinciile nordice ale Afganistanului, mii de oameni sunt nevoiți să-și abandoneze casele după ce au fost ocupate de talibani. Înaintarea militanților este consolidată de armele americane, abandonate de trupele SUA și NATO (în acest fel “emiratul” a obținut peste 10 mii de unități de arme). Evoluția ulterioară a lucrurilor este impredictibilă, blocarea totală a frontierei cu Afganistan este imposibilă.Uzbekistan, SUA, Pakistan și Afganistan au decis crearea unei noi platforme cvadrilaterale pentru consultări, în scopul susținerii procesului de instaurare a păcii în Afganistan. După ce SUA și-au încheiat operațiunea în Afganistan, retrăgând 95 la sută din trupe, iar la începutul lui iulie abandonat baza aeriană Bagram, toate platformele de negocieri cu participarea americanilor arată neconvingătoare.Pakistan și-a anunțat planurile de desfășurare pe 17 iulie a unei conferințe dedicate instaurării păcii în Afganistan. În același timp, Kabul a anunțat că fost avertizat precum că forțele aeriene pakistaneze sunt gata să aplice forța, în cazul în care afganii vor întreprinde tentative de a expulza talibanii din districtul Spin Buldak (aflată la frontiera cu Pakistan).Publicația Project Syndicate observă just: “SUA îi lasă pe afgani la mila unei forțe islamiste, care are o istorie îndelungată de atrocități. Deja acum înaintarea talibanilor a provocat o migrație a zeci de mii de civili”.Pe fundalul succeselor Talibanului, agenția de știri Anadolu Ajansı prognozează o extindere inevitabilă a cooperării militare între Rusia și republicile din Asia Centrală și chiar crearea unor noi baze militare rusești în țările din regiune, “mai întâi de toate, în Uzbekistan”, care nici nu face parte din OTSC. Vom trăi și vom vedea.Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>> Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova

