Ce au pățit moldovenii care au recurs la serviciile „vrăjitoarelor"

Ce au pățit moldovenii care au recurs la serviciile „vrăjitoarelor”

CHIȘINĂU, 18 iul – Sputnik. „Scap suflete nevinovate din robia păcatelor, împreunez familii dezbinate, dezleg cununii legate”. Acesta este unul dintre anunțurile citite înainte de scrierea acestui articol, găsit pe unul dintre site-urile de reclame din Republica Moldova pe 16 iulie. Pe un singur site am descoperit peste 40 de astfel de anunțuri în care persoane ce se consideră „ghicitoare”, „clarvăzătoare”, „regi și regine” ale magiei albe și negre își propun „ajutorul” celor căzuți în deznădejde.Prețurile pentru astfel de servicii pornesc de la 150 de lei, dar ulterior apetitul „specialiștilor în ezoterism” crește considerabil, astfel încât unii „clienți” ajung chiar să se ruineze. Cei care intră în acest joc periculos o fac pentru a găsi rezolvarea la problemele lor „rapid și garantat”, însă ulterior mulți încep să se simtă captivi, pentru că sunt șantajați cu blesteme. Nu sunt situații rare, ci mai degrabă extrem de frecvente în Moldova. Ocultismul a ajuns aproape un „sport național”.O adevărată rezonanță a avut cazul în care o femeie i-a plătit 10 mii de euro unei „vrăjitoare”, la care a apelat ca să-i întoarcă bărbatul ce a preferat amanta.Pretinsa „clarvăzătoare” i-a spus însă că fiica sa ar putea să moară dacă nu i se desface o vrajă. Speriată, femeia i-a dat acesteia toţi banii pe care îi avea, pentru a-şi „salva” copilul.Nu și-a soluționat problema care o măcina, ci mai degrabă s-a ales cu alta mai serioasă - pentru fapta sa ea a plătit cu libertatea. A fost condamnată la 5 ani și 7 luni de închisoare.Cu trei ani în urmă, două femei, mamă și fiică, au compărut pe banca acuzaților, pentru că estorcau bani de la oameni promițând să le rezolve problemele. Cereau câte 100 de lei pentru o „primă ședință de vindecare". Ulterior, prin metode psihologice specifice de manipulare, acestea dobândeau bunurile victimelor pe care, în caz de refuz, le amenințau că vor face vrăji care vor duce la decesul copiilor sau alte consecințe grave pentru familia acesteia.Șirul acestor înșelătorii poate continua la nesfârșit. Ce-i determină pe oameni să recurgă la astfel de gesturi disperate și să cadă în plasa escrocilor? Corespondentul Sputnik Moldova a încercat să afle răspunsul la această întrebare.Experimentul Sputnik MoldovaCa să înțeleagă motivele care îi determină pe moldoveni să apeleze la magia neagră pentru rezolvarea problemelor, corespondentul Sputnik Moldova a făcut un experiment - a căutat pe rețeaua de socializare Facebook persoane care au fost vreodată la „ghicitori”, „vrăjitori” sau „magi”. A făcut o postare într-un grup închis și imediat au început să curgă comentariile.Inițial o mare parte dintre cele care au comentat făceau glume pe seama acestui fapt. Altele au început să-i sugereze corespondentului adresele bisericilor din Capitală.Dar nu au întârziat să apară nici comentariile celor care cred în magia neagră, „dezlegări de cununie”, „vrăji”, „farmece” și alte practici oculte.Doar că în aceste cazuri corespondentul Sputnik a primea mesaje în privat. Mesaje în care femeile recomandau cu încredere persoanele la care merg după „ajutor”. Acestea au dorit să-și păstreze anonimatul, astfel numele pe care le vom folosi aici pentru a le povesti experiențele au fost schimbate.Una dintre recomandări a venit de la Aliona. Ea ne-a trimis link către profilul de Facebook al unei femei care ar fi „capabilă” să rezolve problemele. O altă utilizatoare ne-a sugerat să ne adresăm la o „specialistă în ezoterism”.„În Chișinău este o doamnă care trage cărțile. Eu am fost la ea deja de trei ori. Nu știam că sunt însărcinată. Fusesem la ea și mi-a zis că vede un copil. Peste trei zile am făcut testul și era pozitiv. Multe mi-a spus și toate s-au adeverit. Achitam de fiecare dată câte 300 de lei”, a menționat Victoria.Unele femei au mărturisit că au fost înșelate, iar altele consideră și acum că au fost ajutate.Elena Croitoru, care se află în prezent în Israel, l-a contactat pe corespondentul Sputnik ca să-i povestească pe îndelete experiența ei. Chiar și peste opt ani de când a apelat și ea la astfel de „servicii”, este convinsă că i se împlinesc prorocirile femeii la care a s-a adresat.În majoritatea cazurilor în care oamenii recurg la serviciile „ghicitoarelor”, motivul este legat de relațiile amoroase, de eșecul în dragoste.Este și cazul Elenei, care după patru ani de relație ce se îndrepta spre căsătorie și în care a apărut și o sarcină, a fost părăsită și alungată din casă de bărbatul pe care îl iubea. Din disperare a ajuns la Ungheni, la „o doamnă care ajuta lumea”, spune femeia.Interlocutoarea noastră este convinsă că cea la care a apelat nu este o escroacă. Drept argument, spune că aceasta rostea rugăciuni, iar în camera în care invita „clienții” se aflau icoane. Preoții susțin însă că anume acest lucru îi induce în eroare pe mulți oameni și îi fac să se „rătăcească”Elena afirmă că nu a pierdut foarte mulți bani pentru „ajutor”, spre deosebire de Daniela și Maria, care i-au mărturisit corespondentului Sputnik că au fost jumulite. Daniela a ajuns la o ghicitoare după ce a trecut prin două relații nefericite. După ultima experiență amoroasă a căzut în deznădejde și era atât de disperată, încât avea gânduri de suicid. Chiar dacă a auzit că „vrăjitoarele” te înșeală, tânăra a decis totuși să caute salvarea la ele. Eroina noastră susține că era obsedată de gândul că întregul ei neam este blestemat, pentru că și mama și sora sa au trecut prin căsnicii nefericite sau dragoste neîmpărtășită. Acum, când privește în urmă, își dă seama că a făcut o mare greșeală. „Dacă eram în relații bune cu mama, poate mă oprea să fac acea mare prostie, să merg la o ghicitoare. Nu am avut cu cine vorbi și am acționat cum am crezut eu că este mai bine. Am apelat la primul număr de telefon dintr-un ziar de reclame. Mi-a răspuns o femeie, mi-a spus care este taxa pentru serviciile ei și mi-a lăsat adresa unde trebuie să ajung”, mai povestește femeia.Când a mers la ea acasă, și-a dat seama că va fi mințită și scursă de bani, dar nu a avut curajul să facă stânga împrejur și să plece.Mi-a spus că voi fi cu acel bărbat, lucru pe care eu voiam să-l aud, iar asta cred că m-a făcut să revin la ea”, a mărturisit Daniela.După ce așa-zisa „vrăjitoare” a înțeles clar că femeia este disperată și ar face orice pentru a fi fericită, au început „comenzile” - cerea de la mături, cearșafuri, lenjerie intimă, până la salamuri selecte. Argumenta de fiecare dată că acestea sunt pentru descântece.Îmi cerea să-i aduc lenjerie pentru bărbați, detergenți, produse pentru igiena personală... Poate faptul că atât de multă lume mergea la ea mă făcea să cred că spune adevăr. Vedeam și femei și bărbați de diferite vârste”, a mai spus victima.Deși avea îndoieli, continua să meargă la „ghicitoare” și să-i ducă tot ce cerea.Mai mult, „vrăjitoarea” îi spunea deschis Danielei să nu meargă la biserică, pentru că ar zădărnici „descântecele”.În cele din urmă, totuși tânăra a decis să se adreseze unui preot. Și-a mărturisit păcatele și a înțeles că a fost o victimă.„Să știți că nu ea este de vină. Vinovata am fost eu că am crezut în ea. M-am lăsat orbită de o manipulatoare și o escroacă și am făcut exact ce îmi spunea”, a remarcat femeia.După această experiență tristă, Daniela a tras concluzii.Ce spune Biserica despre mersul la vrăjitoareMersul la „ghicitoare” sau la „vrăjitoare” este condamnat de Biserică. Părintele Viorel Cojocaru, preot paroh al „Bisericii Inimii Tăcute” din Chișinău, a explicat pentru Sputnik Moldova de ce oamenii ajung să apeleze la personalități oculte. El susține că, de cele mai multe ori, „clienții” vrăjitoarelor nu vor să-și asume responsabilitatea pentru ce li se întâmplă în viață. „Oamenii la ghicitoare caută rezolvarea problemelor „miraculos”. Să afle care sunt factorii care le-au creat diverse neplăceri sau neînțelegeri în familiile lor. Să afle cine se face vinovat pentru problemele din viața lor. Totodată, acești oameni caută soluția. Din cauza că omul fuge de propria răspundere pentru ce i se întâmplă în viață, mersul la ghicitoare sau vrăjitoare, cum li se mai spune, va continua să fie un fenomen în societate”, ne spune parohul.Preotul susține că ghicitoarele recurg la manipulare pentru ca oamenii să le cadă în plasă. „Eu nu am întâlnit nicio persoană căreia ghicitoarele să-i spună unde, ce și față de cine a greșit. Să le spună franc că și-au lovit părinții, s-au certat cu ei, vor să împartă averea părinților așa cum le convine lor. Dau acest exemplu pentru că astfel de lucruri se întâmplă în societate, dar nimeni nu va recunoaște, ci va căuta vinovatul. Ghicitoarele, în cele mai dese cazuri, când e vorba de probleme în familie, le spun persoanelor care apelează la ele că li s-au făcut vrăji. Lumea merge la ghicitoare pentru a afla cine le-a făcut rău, nu ca să afle cum pot îndrepta lucrurile”, ne-a mai spus Viorel Cojocaru.L-am întrebat pe parohul „Bisericii Inimii Tăcute” de ce vrăjitoarele își împodobesc camera în care primesc invitații cu icoane și cărți cu rugăciuni.„Cum poate fi compatibilă Biserica cu cărțile de joc, cafeaua, cuțitele sau alte obiecte în care spun ghicitoarele că ghicesc. Acest tablou vizual pe care încearcă să-l schițeze punând icoane este măguleala. Este momeala la care se îndreaptă creștinul. Aceste ghicitoare au niște speculații logice foarte bine gândite, foarte bine formulate, care manipulează cu cel care vine. Ghicitoarele nu spun decât ceea ce vrea omul să audă”, a menționat preotul.Mai grav, spune parohul, este faptul că acest „meșteșug” de a ghici ajunge și în Biserică. Potrivit lui, există chiar și preoți care încearcă să practice ocultismul. Acest lucru este condamnat de biserică încă de pe timpul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Părintele Viorel Cojocaru are și un sfat pentru cei care au recurs la astfel de gesturi. Și psihologii susțin că atunci când vor să-și explice un eșec, e mult mai simplu pentru persoanele slabe să apeleze la „vrăjitoare”. Specialiștii sunt de părere că anume cei care nu vor să-și asume responsabilități recurg la astfel de practici din dorința de a găsi vinovatul pentru problemele lor. Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>> Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova

