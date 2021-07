https://sputnik.md/20210719/-Pre-mai-mare-la-benzin-de-luni-Scumpiri-a-treia-zi-consecutiv-35574678.html

Preț mai mare la benzină de luni: Scumpiri a treia zi consecutiv

Săptămâna începe cu o nouă scumpire a benzinei: o rețea de benzinării a majorat prețul, pentru a treia zi consecutiv. 19.07.2021, Sputnik Moldova

CHIȘINĂU, 19 iul – Sputnik. O companie petrolieră a afișat astăzi un preț cu mai mare cu 9 bani la benzină, după ce ieri prețul combustibilului a mai crescut cu 10 bani. Se întâmplă după ce ANRE a majorat acum câteva zile marja de comercializare angro a carburanților.În urma noii majorări, benzina cu cifra octanică A 95, care ieri costa 20,31 de lei per litru, a ajuns astăzi la prețul de 20,40 lei.Prețul motorinei a rămas neschimbat – 16,50 lei per litru.Lucrul acesta se întâmplă după ce vineri, 16 iulie, ANRE a intervenit de urgență la prețurile en-gros la produsele petroliere, dând asigurări că acest lucru nu va genera creșterea prețurilor la pompă.Astfel, ANRE a majorat marja de comercializare angro a benzinei, motorinei și a gazului lichefiat. Decizia prevede modificarea valorilor marjelor la comercializarea cu ridicata a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat, pentru semestrul doi al anului 2021. Potrivit hotărârii aprobate de ANRE, marja de comercializare a benzinei și motorinei a fost majorată cu aproximativ 380 de lei și va fi de peste 1 140 de lei, iar a gazului lichefiat cu aproximativ 150 de lei la tonă și va fi mai mare de 600 de lei.Aceste modificări, spun directorii ANRE nu vor influența creșterea prețurilor cu amănuntul la produsele petroliere, prețul la pompă fiind calculat în baza parametrilor stabiliți anterior.Oleinic: Limitarea vânzării carburanților - o presiune din partea unor companii petroliere>>>Directorii ANRE spun că elaborarea în regim de urgentă a proiectului respectiv vine într-un context de perturbare a importurilor de produse petroliere pe piața regională, a creșterii continue a cotațiilor internaționale și are ca scop neadmiterea unor posibile penurii pe piața carburanților din Republica Moldova.Totodată, companiile petroliere spun că modificările aprobate nu le acoperă cheltuielile, în special la motorină. În context, trei mari rețele de benzinării din țară au anunțat că ar putea să rămână integral fără benzină și motorină în timpul apropiat. Amintim că de la 1 iulie, ANRE stabilește din nou prețurile plafon la carburanți, după o pauză de peste doi ani. Noua metodologie a început să fie aplicată în urma unor modificări legislative adoptate de Parlament în luna aprilie.

