Ce se știe despre noul avion de luptă rusesc de generația a cincea

La expoziția de arme MAKS-2021, care se va deschide pe 20 iulie, corporația de stat Rosteh va propune partenerilor străini un nou avion de luptă, care poate... 19.07.2021, Sputnik Moldova

CHIȘINĂU, 19 iul - Sputnik. Totodată, noul aparat de zbor poate și să reducă la zero industria aeronautică a principalelor state din Occident.Avionul multirol ușor de luptă de generația a cincea al companiei Suhoi promite să facă senzație la salonul aeronautic. Mai devreme, Rosteh a publicat o imagini video și foto intrigante: au arătat contururile noului avion, niște elementele ale panoului de bord.E interesant că prima „țintă” demonstrativă a navei ușoare a devenit o navă militară străină, ai cărei contururi amintesc de distrugătorul britanic Defender. Premiera avionului ușor de luptă va avea loc în ziua inaugurării MAKS-2021, 20 iulie, în Jukovski, regiunea Moscovei.Ceva mai devreme, ieșise la iveală informația că primul avionul rusesc de luptă tactic ușor cu un singur motor dispune de o viteză supersonice (peste 2 Mach), super-manevrabilitate, vizibilitate redusă pentru radare, are o masă de decolare de 18 tone și caracteristici de decolare și aterizare îmbunătățite din contul vectorului de tracțiune deviat al motorului (raportul tracțiune-greutate nu este mai mic de unul).Nava este înarmată cu rachete și tunuri, rachetele vot putea fi amplasate în compartimentele interioare și pe suspensiile externe. Rachetele hipersonice pot lovi ținte din spațiul cosmic apropiat. În dezvoltarea noii capodopere a companiei „Suhoi” au fost utilizate tehnologii similare Su-57: o suprafață care absoarbe undele radarelor, echipamentul radioelectronic de bord, un complex de arme, un motor “produsul 30”.Noua navă în măsura mai mare va fi orientată spre piața de export, în clipul demo se observă reprezentanții Argentinei, Vietnamului, Emiratele Arabe Unite, India.Rusia și Emiratele Arabe Unite au semnat acum patru ani un acord care prevede dezvoltarea unui avion de luptă ușor – o platformă deschisă în baza căreia va fi posibilă realizarea unei mașini de orice generație, începând cu a cincea.Probabil, în perspectivă, avionul multirol cu un motor va reprezenta un interes pentru multe state ale lumii, inclusiv CSI, drept o alternativă economă la avionul de luptă greu Su-57, cu atât mai mult la “necoptul” F-35 de producție americană. Interesul concurenților străini față de o nouă navă „Suhoi” este imens, fiind incitat și de cronometrul de pe site-ul Rosteh, care numără timpul până la lansare. În Jukovski sunt prezente peste 120 de delegații din 65 de state ale lumii.Nașterea legendeiCaracteristicile tehnice ale noului avion de vânătoare nu sunt dezvăluite în totalitate, însă au întrevăzud mai multe detalii din primele imagini: vizibilitate redusă în diferite intervale, un raport mare forță-greutate, capacitate înaltă de transportare a armelor, un sistem avansate de mijloace aeriene de atac, versiuni cu pilot și fără pilot.Se presupune că odată cu apariția în forțele armate a avioanelor de asalt pilotate și clonele lor fără pilot, vor suferi o schimbare strategia și tactica a aviației de luptă. Avionul pilotat va ataca în componența grupului de drone cu o configurație similară, existând un schimb permanent de informații între aparatele de zbor. Viteza supersonice de croazieră va permite concentrarea numărului de avioane de luptă în direcția periculoasă. La apropiere de inamic utilizarea armei va fi proactivă și neîntreruptă, ceea ce va reduce la minim posibilitatea unei lovituri de răspuns. Inteligența artificială a dronelor (la acest capitol Rusia a devansat de mai mult timp Occidentul), va stabili direcția, va efectua operațiuni de recunoaștere, va asigura acoperirea navei pilotate de atacurile avioanelor de vânătoare și mijloacele de apărare antiaeriană a inamicului. O protecție suplimentară vor arsigura sistemele de luptă radioelectronic de noua generație. Noua navă va avea capacitatea să ofere o acoperire sferică continuă și detectare ultra-lungă în regim de radar (radiații infrararoșii și ultraviolete). Caracterul deschis al platformei va permite chiar crearea unor avioane de vânătoare de generația a șasea și a șaptea.Avioanele de vânătoare cu un singur motor reprezintă o minoritate printre avioanele de luptă fabricate în lume și sunt proiectate în așa fel, încât producția lor să fie mai ieftină, iar cheltuielile de deservire și exploatare să fie mai mici decât în cazul navelor cu două motoare. Se așteaptă ca avionul rusesc de luptă să fie orientat spre export, unde principalele lui concurenți vor fi americanul F-35A și chinezul J-10S. În Occident principalele destinații pentru noua navă Suhoi sunt considerate așa țări precum Belarus, Egiptul, Iran și India.Occidentul nu va reuși să ajungă din urmă RusiaMetoda aprecierii de la distanță a unui avion acoperit cu o prelată nu poate fi una obiectivă, cu toate acestea publicația specializată The Drive remarcă abordarea echilibrată a constructorilor ruși față de cheltuieli și efectul vizibilității reduse, acceptul principal al “invizibilității” este pus pe proiecția frontal (un astfel de principiu este utilizat în proiectele din China, Turcia, Coreea de Sud, cu care Suhoi urmează să concureze pe piață). De asemenea, publicația observă compartimente adiționale pentru rachetele “aer-aer” cu o rază scurtă de acțiune, situate în fața principalului tren de aterizare, similar cu construcția Su-57.Revista Military Watch menționează că misteriosul avion rusesc are prelată în formă de V, exterior oblic – foarte asemănător cu avionul american F-35, care mai devreme era considerat unicul avion de vânătoare din lume invizibil cu un singur motor.Publicația presupune că noul avion de vânătoare va avea de câștigat din contul super-manevrabilității și capacităților supercroazieră, de care nu dispune F-35. E și un avion de dimensiuni mai mici, care necesită cheltuieli de exploatare mai mici. Se consideră că nava va reușit să substituie tot parcul de MiG-29 și va permite crearea unor noi linii de producție cu o cerere internă înaltă și cheltuieli de producție relativ mici. O altă publicația de analiză, The National Interest, compară raportul putere-greutate a noului Suhoi (o masă de 18 tone și o viteză de croazieră de 2 Mach) cu navele americane stealth F-22 (20 tone și viteza de croazieră de 1,8 Mach) și F-35 (13 tone și 1,6 Mach – nu mai mult de 60 de secunde). Aceste comparații nu sunt deloc în avantajul SUA. Controlul vectorului de tracțiune a avionului rusesc de vânătoare permite pilotului să orienteze tracțiunea motorului cu reacție indiferent de traiectoria mișcării, fapt care reprezintă un avantaj semnificativ în lupta de proximitate (chiar și la F-22 tracțiunea se reglează doar pe axa verticală). Americanii sunt vădit îngrijorați de superioritatea noului avion de vânătoare cu un motor – cea de luptă și comercială.Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>> Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova

