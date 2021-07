https://sputnik.md/20210719/obligat-vaccin-avocat-popor-35579081.html

Vaccinarea poate deveni obligatorie în Moldova? Ce spune avocatul poporului

Vaccinarea poate deveni obligatorie în Moldova? Ce spune avocatul poporului

CHIȘINĂU, 19 iul – Sputnik. Vaccinarea nu este și nu poate fi obligatorie. Fiecare persoană este în drept să decidă dacă se va imuniza sau nu împotriva coronavirusului. Asta chiar dacă Comisia Națională de Sănătate Publică anunță în decizia din 17 iulie că, până la data 1 septembrie, conducătorii instituțiilor, întreprinderilor, organizațiilor, agențiilor și instituțiilor din subordine, indiferent de forma de proprietate, vor asigura un mediu sigur de activitate la locul de muncă și atingerea ratei de vaccinare în rândul angajaților de minimum 70%. Precizarea a fost făcută de avocatul poporului, Maia Bănărescu într-un comentariul pentru Sputnik Moldova. Angajatorul trebuie să asigure condițiile de muncă sigure pentru fiecare angajat, subliniază avocatul poporului.Astfel, orice angajator este interesat ca să aibă muncitori sănătoși, muncitori care să nu fie surse de infectare pentru alți colegi. În această situație, vaccinarea nu trebuie impusă, dar prin informare corectă despre beneficiul vaccinării, despre riscurile la care se expun persoanele nevaccinate, angajatorul poate convinge angajații să administreze vaccinul împotriva COVID-19.„Angajații, în special cei care intră în contact permanent cu alți oameni, cum ar fi profesorii, angajații marketurilor sau cei în transportul public, ar fi bine să se vaccineze în primul rând pentru sănătatea lor”, a mai spus Maia Bănărescu.Ombudsmanul mai afirmă că nu este exclus că în unele companii sau instituții ar putea apărea cazuri de presiune asupra angajaților să se vaccineze. În astfel de situații, angajatul este în drept să facă apel la Codul Muncii pentru a revendica locul său de muncă.„Evident că putem vorbi de încălcarea dreptului persoanei de a decide dacă se vaccinează sau nu. Dar, având în vedere situația epidemică și riscul de răspândire a noului coronavirus, fiecare persoană ar fi bine să se vaccineze. În primul rând pentru sănătatea sa”, a declarat Maia Bănărescu.Potrivit avocatului poporului, decizia Comisiei Naționale de Sănătate Publică are caracter obligatoriu atâta timp cât nu încalcă drepturile omului. Decizia nu poate să vină în contradicție cu normele dreptului muncii.Amintim, CNSP a decis ca managerii instituțiilor, întreprinderilor, organizațiilor, agențiilor și instituțiilor din subordine, indiferent de forma de proprietate, să asigure un mediu sigur de activitate la locul de muncă, precum și facilitarea și încurajarea activă a personalului din subordine pentru vaccinarea împotriva COVID-19, ca unica măsură de sănătate publică pentru prevenirea și controlul infecției, în scopul atingerii către data de 01 septembrie a unei rate de vaccinare în rândul angajaților de minimum 70%.Câteva zile înainte de adoptarea acestei hotărâri, la Guvern a fost discutată posibilitatea introducerii vaccinării obligatorii pentru persoanele activitatea cărora presupune contactul direct cu cetățenii.Cunoscutul avocat Iulian Rusanovschi a criticat dur aceste discuții.„Vaccinarea forțată este o mare eroare. Statul nu are acest drept să oblige cetățenii să se vaccineze cu un produs ale căror reacții adverse nu se cunosc pe termen mediu sau lung. Vaccinarea forțată, pe lângă faptul că este o eroare, ea reprezintă și un abuz. A forța pe cineva să se vaccineze sau a-l îndepărta de societate reprezintă un simptom al totalitarismului care în Republica Moldova nu ar trebui să se întâmple”, a declarat Iulian Rusanovschi pentru Sputnik Moldova. Avocatul Iulian Rusanovschi susține că astfel de măsuri sunt sub orice critică. „În momentul în care statul te forțează să-ți administrezi un medicament sau altul, iar vaccinurile se încadrează în categoria de medicamente, această chestiune reprezintă un abuz condamnabil și este neconstituțional. Este inuman. Nu se poate să vaccinezi o persoană cu forța, atâta timp cât această persoană nu dorește”, a spus juristul.Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>> Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova

