Important pentru locuitorii din sectorul Buiucani: A fost suspendată o linie de troleibuz

Important pentru locuitorii din sectorul Buiucani: A fost suspendată o linie de troleibuz

Circulația liniei suplimentare de troleibuz "D" este suspendată începând cu data de 20 iulie, iar liniile 21 și 22 revin parțial la itinerarul inițial... 20.07.2021

CHIȘINĂU, 20 iul - Sputnik. De astăzi, o linie de troleibuz care făcea legătura între sectorul Buiucani și centrul Capitalei a fost suspendată. Este vorba despre linia suplimentară ”D”, care a fost lansată temporar pe străzile din Chișinău odată cu intrarea în reparație a străzii Ion Creangă din Capitală.Astfel, liniile de troleibuz 21 și 22 revin parțial la itinerarul inițial.Circulația transportului public, va fi organizată după cum urmează:Ruta de troleibuz nr. 1:Tur: str. V. Lupu, str. Constituției, str. I. Creangă, str. V. Belinski, str. V. Lupu, str. C. Stere, str. A. Șciusev, bd Ștefan cel Mare, în continuare pe traseul stabilit.Rutele de troleibuz nr. 3, 4 și 35 – pe traseul stabilit.Ruta de troleibuz nr. 21:Tur: str. Alba Iulia, str. I. Creangă, str. V. Belinski, str. V. Lupu, str. C. Stere, str. A. Șciusev, str. M. Viteazul, în continuare pe traseul stabilit.Ruta de troleibuz nr. 22:Tur: str. Alba Iulia, str. I. Creangă, str. V. Belinski, str. V. Lupu, str. C. Stere, str. A. Șciusev, bd Ștefan cel Mare, în continuare pe traseul stabilit.Ruta de troleibuz nr. 38: în direcția str. Alba-Iulia - de pe str. Ion Creangă pe str. Alba-Iulia, Ion Pelivan, str. Nicolae Costin și în continuare pe traseul stabilit; în direcția spre centrul urbei - de pe str. Nicolae Costin pe str. Ion Pelivan, str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, str. Vissarion Belinski și în continuare pe traseul stabilit.Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>> Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova

