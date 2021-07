Procurorul General: Cavcaliuc va fi reținut imediat la intrarea în țară

„Dosarul penal în privința lui a fost finalizat încă înaintea alegerilor parlamentare anticipate. Dar noi nu am vrut să fim învinuiți că facem lucruri la comandă sau de implicare în procesul electoral. De câteva ori a inițiat amânarea de punere sub învinuire. Mai apoi, în perioada electorală avea imunitate. Mai târziu, am solicitat CEC-ului aducerea silită, punerea sub învinuire și efectuarea tuturor acțiunilor procedurale care sunt prevăzute prin lege”, a precizat Alexandr Stoianoglo.