https://sputnik.md/20210720/stoianoglo-despre-plecarea-lui-platon-din-tara-42602932.html

Stoianoglo despre plecarea lui Platon din țară: Ar putea fi dat în căutare internațională

Stoianoglo despre plecarea lui Platon din țară: Ar putea fi dat în căutare internațională

Stoianoglo a oferit detalii despre plecarea lui Platon din țară

2021-07-20T21:35+0300

2021-07-20T21:35+0300

2021-07-20T21:36+0300

alexandr stoianoglo

veaceslav platon

căutare internațională

dosar

procuratura generală

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/08/35037474_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79f0528b6c45b20ef65387c43a6fe756.jpg

CHIȘINĂU, 20 iul - Sputnik. Duminică, 18 iulie, Platon ar fi plecat în Marea Britanie. Declarația a fost făcută de către Alexandr Stoianoglo, în cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune. Mai mult, procurorul general susține că Platon nu are în prezent nicio restricție de circulație, dar dacă el nu se va întoarce până la următoare ședință de judecată, care ar urma să aibă loc în a doua jumătate a lunii august, atunci procurorii vor cere schimbarea măsurii preventive și îl vor anunța în căutare internațională. Stoianoglo susține că nu cunoaște dacă Platon a plecat din țară pentru a soluționa unele probleme sau pentru a se ascunde, dar dacă el a făcut acest lucru cu rea intenție, atunci Platon a acționat în detrimentul său. Întrebat dacă Procuratura regretă că l-a scos de sub învinuire pe Veaceslav Platon, Stoianoglo a menționat că acesta nu se face vinovat de faptele încriminate. Totodată, Stoianoglo menționează că omul de afaceri Veaceslav Platon nu are statut procesual în dosarele care au fost ridicate de Procuratura Generală pentru reexaminare. Procurorul spune că la insistența președintelui Maia Sandu au fost ridicate toate dosarele în care ar fi putut fi implicat Platon. Acestea datează cu 2008, 2010 și 2012 și sunt legate de „Asito”, „Moldasig”, etc și ar fi vorba de 8-10 dosare. Majoritatea dosarelor au fost pornite în perioada în care au avut loc confruntări între Vladimir Plahotniuc și Veaceslav Platon.„În nicio procuratură și în niciun alt organ de urmărire penală nu există dosare împotriva personal a lui Veaceslav Platon. În niciun dosar, Platon nu are nici un statut procesual penal și niciodată nu a fost audiat”, a explicat Stoianoglo.Amintim că Veaceslav Platon, condamnat în 2017 la 18 ani de închisoare pentru că ar fi fost implicat în dosarul fraudei bancare, a fost achitat în data de 14 iunie, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.Decizia a fost luată după ce Procuratura Generală a renunțat la învinuirile aduse lui Platon și a cerut restituirea dosarului penal pentru reluarea urmăririi penale, în vederea identificării făptuitorului infracțiunilor.În data de 28 mai, Procuratura Generală a anunțat că renunță la învinuirea adusă lui Veaceslav Platon pe motiv că fapta incriminată nu a fost comisă de către acesta.

https://sputnik.md/20210719/Platon-Marea-Britanie-fugit-35574358.html

https://sputnik.md/20210720/stoianoglo-cavcaliuc-retinut-imediat-intrarea-tara-42601750.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexandrina Chirtoacă https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Alexandrina Chirtoacă https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Știri

ru_MO

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandrina Chirtoacă https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

alexandr stoianoglo, veaceslav platon, căutare internațională, dosar, procuratura generală