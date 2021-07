https://sputnik.md/20210722/cand-moldovenii-care-au-muncit-in-rusia-vor-putea-beneficia-de-pensie-42932048.html

Când moldovenii care au muncit în Rusia vor putea beneficia de pensie

Când moldovenii care au muncit în Rusia vor putea beneficia de pensie

Când moldovenii care au muncit în Rusia vor putea beneficia de pensie: Acordul dintre țări

2021-07-22T18:37+0300

2021-07-22T18:37+0300

2021-07-22T18:37+0300

societate

pensie

semnare acord

federația rusă

negocieri

acord

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/18/34515639_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6f6c843e854cd99fc4797832e391ad2a.jpg

CHIȘINĂU, 22 iul - Sputnik. Datele oficiale arată că, în anul 2017, în Federația Rusă erau plecați aproximativ patru sute de mii de moldoveni care au decis să câștige un ban în această țară. Cei care au muncit legal și au plătit impozite în Rusia vor putea în curând să beneficieze de pensia din această țară pentru anii când au muncit în Federația Rusă. Autoritățile din ambele state au finalizat etapa negocierilor și urmează să semneze un nou acord. Deși Moldova deja are semnat un acord în acest sens, el este vechi și datează din anul 1995, atunci când toate statele fostei Uniuni Sovietice au semnat un asemenea document. Potrivit specialiștilor, acest acord este unul bazat pe principii simple și este deja depășit, iar acum se impune semnarea unui nou acord, conform noilor condiții. Șefa Direcției politici sociale și medicale a MSMPS, Diana Cebotaru, a declarat în studioul Sputnik Moldova că până când va fi semnat un nou acord cu Federația Rusă, va fi valabil cel vechi, din 1995.„Vechiul acord prevede ca atunci când un cetățean din Republica Moldova se mută cu traiul în Federația Rusă, respectiv stagiul din Moldova este luat în considerare ca și cum el a fost realizat pe teritoriul Federației Ruse și este stabilită pensia în baza legislației de pe teritoriul Federației Ruse și viceversa”, a precizat șefa Direcției politici sociale și medicale a MSMPS, Diana Cebotaru.În prezent, autoritățile duc la bun sfârșit nou acord, iar negocierile în acest sens practic au luat sfârșit, susține Cebotaru.Potrivit specialistului, în prezent, Republica Moldova are semnate deja 15 acorduri în domeniul securității sociale, iar 14 dintre ele sunt deja aplicabile. Este vorba despre Bulgaria, Portugalia, România, Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania, Turcia, Germania și Belarus. Cel de-al 15-lea acord a fost semnat cu Italia, dar urmează să fie parafat de ambele țări ca acesta să poată intra în vigoare.Pe lângă Federația Rusă, Republica Moldova este în proces de negociere la acest subiect cu Grecia și Spania. „Suntem la sfârșitul etapei de negociere și ne dorim ca în viitorul apropiat să avem semnarea și încheierea tratatelor și cu aceste state. Totodată, intenționăm să demarăm negocierile cu Republica Franceză și Canada”, a precizat șefa Direcției politici sociale și medicale a MSMPS, Diana Cebotaru.Conform datelor oficiale, până în prezent, 1 270 de pensii sunt acordate în baza tuturor acordurilor pe care le are Moldova cu alte state.

https://sputnik.md/20210719/pensii-minime-mii-lei-octombrie-35583236.html

https://sputnik.md/20210618/Ceremonia-de-ieire-la-pensie-a-pompierilor---Iat-cum-se-desfoar-35162313.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexandrina Chirtoacă https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Alexandrina Chirtoacă https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Știri

ru_MO

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandrina Chirtoacă https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

pensie, semnare acord, federația rusă, negocieri, acord