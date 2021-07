https://sputnik.md/20210722/ce-a-insemnat-vizita-maiei-sandu-la-batumi-in-raport-cu-rusia-42923986.html

Ce a însemnat vizita Maiei Sandu la Batumi în raport cu Rusia?

Ce a însemnat vizita Maiei Sandu la Batumi în raport cu Rusia?

Ce a însemnat vizita Maiei Sandu la Batumi în raport cu Rusia - cum comentează experții

2021-07-22

2021-07-22T15:45+0300

2021-07-22T16:35+0300

Recent, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și omologii ei din Ucraina și Georgia, Vladimir Zelenski și Salome Zourabișvili, au semnat o declarație comună la Conferința Internațională de la Batumi, care prevede apropierea de UE.Comentatorul politic Corneliu Ciurea susține că acest eveniment nu va produce mari schimbări în relațiile dintre Moldova și Rusia, așa precum l-au interpretat unii experți.Potrivit lui, țara noastră se află într-o situație politică diferită de Ucraina și Georgia în raport cu Rusia. Moldova are o altă abordare și nu-și dorește să strice relațiile construite până acum."Nu am desprins un mesaj anti-rusesc în abordările Maiei Sandu. Poți să vorbești în termeni favorabili despre implementarea parteneriatului estic, acordul de asociere și în același timp să menții o relație constructivă cu Rusia. Pentru moment, aceste lucruri nu se contrazic. Moldova are un alt ton diplomatic în raport cu Moscova și nu am văzut intenții rele deocamdată", a conchis interlocutorul.Amintim că Maia Sandu a efectuat, în zilele de 19-20 iulie, o vizită de lucru în Georgia. Șeful statului a participat la cea de-a 17-ea ediție a Conferinței internaționale de la Batumi, în panelul de deschidere, cu genericul „Trei state - o singură alegere: Georgia, Moldova și Ucraina în mișcare”.În cadrul evenimentului, președinții Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei au semnat o declarație comună la Batumi, care prevede apropierea de UE.Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

