Cele mai bune destinații pentru turismul național: Aceste locuri merită vizitate

Cele mai bune destinații pentru turismul național: Aceste locuri merită vizitate

Președintele Asociației Patronale a Industriei Turismului în Republica Moldova Sergiu Manea a vorbit despre locațiile pe care moldovenii și oaspeții țării noastre le pot vizita.

CHIȘINĂU, 22 iul – Sputnik. Din cauza restricțiilor anti-COVID-19, care au dat peste cap vacanțele oamenilor din întreaga lume, a crescut interesul turiștilor pentru destinațiile naționale. Același fenomen este observat și în Republica Moldova.Președintele Asociației Patronale a Industriei Turismului în Republica Moldova, Sergiu Manea, a menționat mai multe atracții turistice pe care moldovenii și oaspeții țării noastre le pot vizita în țara noastră.Pentru a ne feri de caniculă, expertul recomandă vizitele la cramele din țară.”Ținând cont de timpul torid din ultima perioadă, le-aș propune turiștilor naționali să viziteze acele crame pe care le avem în Moldova. De la Cricova, de la Mileștii Mici, unde poți, în afară de un păhărel de vin, să savurezi din acea răcoare naturală”, a menționat Sergiu Manea.Alte locații ce îți taie respirația cu frumusețea lor sunt la Nistru. Aici, președintele Asociației Patronale a Industriei Turismului recomandă mai multe activități de divertisment, precum kayaking și hiking.”La Nistru, avem acele atracții turistice începând de la nordul Moldovei, practic de la Naslavcea, acolo unde putem să vedem niște peisaje naturale de toată frumusețea. De pe stâncile de la Naslavcea se vede Nistrul care intră în Republica Moldova, ajungând la Soroca, trecând pe la Orhei și ajungând pe lângă cetatea Bender, în acea zonă umedă Nistrul de Jos, unde avem o diversitate de posibilități de a face kayaking, hiking”, a spus Manea.Totodată, Sergiu Manea a vorbit și despre atracțiile turistice pe care le putem vizita în Capitală și în preajma orașului.”Pe lângă Chișinău avem mai multe locații cum ar fi muzeele, conacele. Chiar nu departe de Chișinău este conacul Manuc Bei. Acele conace și muzee ale lui Alexandru Donici, Aleksandr Pușkin, Serghei Lazo. În ultimii ani a fost investit foarte mult în aceste conace și chiar merită de vizitat. La Ialoveni este acel muzeu vestit al lui Petru Costin, ce conține mai multe colecții inedite, incluse în cartea recordurilor Guinness. Raionul Ialoveni are mai multe atracții turistice, chiar acea cultură istorică a cucutenilor se regăsește în unele locații ale raionului Ialoveni”, a subliniat președintele Asociației Patronale a Industriei Turismului în Republica Moldova.Sergiu Manea a vorbit și despre metodele prin care turismul moldovenesc ar putea să se dezvolte mai rapid. Potrivit lui, Moldova are nevoie de turiști străini.”Vorbind de cetățenii Republicii Moldova, anul pandemic le-a dat un imbold să călătorească mai mult în țară. Însă industria turismului trebuie nu doar să fie protejată de stat, nu doar să fie subvenționată ca să se dezvolte mai rapid, dar are nevoie de turiști străini. Turiștii străini sunt și ei niște consumatori în țara noastră, sunt cei care lasă bani în bugetul țării bani. Cât mai mulți turiști străini să vină în Republica Moldova, ar fi un imbold și o posibilitate ca industria turismului să se dezvolte mai rapid și mai calitativ”, a comunicat Sergiu Manea.Președintele Asociației Patronale a Industriei Turismului a mai menționat că atracțiile turistice din Republica Moldova trebuie permanent descrise și modernizate, organizate acele puncte de informare turistică, iar misiunile diplomatice ale țării noastre trebuie să promoveze Republica Moldova ca atracție turistică la nivel internațional.

