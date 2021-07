https://sputnik.md/20210722/dezastrul-demografic-accentueaza-moldovenii-ar-putea-ramane-fara-pensii-42957336.html

Dezastrul demografic se accentuează: Moldovenii ar putea rămâne fără pensii

Moldova deja se află în criză demografică: 22% dintre locuitori au 60 de ani și mai mult. Cei care ar trebui să le asigure pensiile pleacă peste hotare.

2021-07-22T18:54+0300

CHIȘINĂU, 20 iul – Sputnik. Populația Republicii Moldova va îmbătrâni și mai tare în anul 2021, comparativ cu anul 2020. La sfârșitul acestui an vor fi 22,5 persoane cu vârsta de peste 60 de ani la fiecare 100 de locuitori, potrivit Biroului Național de Statistică.La sfârșitul anului trecut însă erau 21,7 persoane dintr-o sută de locuitori care aveau 60 de ani și mai mult.Moldova – „o țară de bătrâni și ruinată”Expertul economic Viorel Gîrbu a comentat pentru Sputnik Moldova că situația demografică actuală „este precară atât din perspectiva sustenabilității sistemului de protecție socială, cât și din perspectiva potențialului de dezvoltare a economiei naționale”.Aproximativ două milioane și jumătate – acesta era în ianuarie 2021 numărul populației cu reședință obișnuită - cu 46,8 mii de persoane mai puțin față de începutul anului 2020. Dimensiunea dezastrului devine amețitoare, dacă ne uităm la statistica din ultimii opt ani. În acest interval de timp numărul populației a scăzut cu 272,1 mii de persoane sau cu 10,5%.Și ca urmare a COVID: Mortalitatea a crescut cu aproape 12%Situația este și mai alarmantă, dacă privim indicatorul privind decesele. Datele statistice arată că în 2020 s-au născut vii 30 730 de copii și au decedat 40 656 persoane, rata mortalității fiind de 15,4%„Numarul populației a scăzut la nivel maxim în 2020, similar anului 2016, dar factorul care a influențat cel mai mult această schimbare ține de sporul natural negativ (-9,9 mii), care este în creștere rapidă (posibil din cauza numărului mai mare de decese cauzate de COVID), migrația netă având cea mai mare influență la scăderea numărului populației, dar fiind pe trend negativ din 2017”, a comentat Viorel Gîrbu.Populația îmbătrânește – cei tineri pleacă peste hotareTendința de îmbătrânire a populației este determinată în special de plecarea peste hotare a cetățenilor apți de muncă. Urmărim acest fenomen pe parcursul a câteva zeci de ani, iar acum am ajuns într-un moment în care statisticile reflectă efectul cumulativ al migrației nete negative pentru adulții tineri.Piramida populației, la începutul anului 2021, arată clar un model de reducere a populației cu vârste de 35-54 ani, a semnalat Biroul Național de Statistică.În anul 2020, sporul natural al populației a fost negativ – numărul locuitorilor s-a redus cu aproape 10 000 de persoane. Aceasta înseamnă că sporul natural negativ a fost de peste două ori mai mare în 2020, comparativ cu 2019 - an în care numărul populației a fost în descreștere cu 4 000 de persoane.„Ca și în anii precedenți, scăderea numărului populației în anul 2020 a fost influențată în mare parte de migrația netă, care rămâne în continuare negativă (-36,8 mii persoane conform estimărilor provizorii).„Migratia netă are cea mai mare influență la scăderea numărului populației. Cea mai mare scădere se atestă în categoria 25-29 ani. Cea mai mare creștere a populației este în categoria de vârstă 70-74 ani. Populația cu vârsta 0-64 ani a scăzut în medie cu 0,04% în 2020 față de 2019, iar populatia cu vârsta 65 ani + a crescut cu 0,1%”, a constatat expertul economic Viorel Gîrbu.Potrivit demografilor moldoveni, deja către anul 2035 populația Republicii Moldova va scădea până la 2,2 – 2,3 milioane de locuitori.Scăderea dramatică va fi determinată de mortalitatea mai mare decât natalitatea și de migrarea moldovenilor peste hotare.Deocamdată, din cauza situației fără precedent, nimeni nu riscă să lanseze previziuni referitoare la modalitatea în care pandemia de COVID va influența migrația populației la nivel mondial.De notat că în anul 1960 populația Moldovei era de 2 milioane și 200 de mii de persoane. În anii 1981-1989, numărul populației depășea constant 4 milioane, ulterior acesta a scăzut vertiginos.

