A fost semnat un nou acord pentru 15 avioane SSJ 100 construite în Rusia

A fost semnat un nou acord pentru 15 avioane SSJ 100 construite în Rusia

Una dintre cele mai vechi companii aeriene din Rusia, Rossiya Airlines, a semnat un acord pentru achiziționarea a 15 avioane Sukhoi Superjet 100 de pasageri

CHIȘINĂU, 21 iul – Sputnik, Daniela Porovăț. Compania aeriană va primi avioanele, dezvoltate de United Aircraft Corporation (UAC), mai târziu în acest an, conform RT.Directorul general al UAC, Yury Slyusar, a declarat reporterilor că dezvoltatorul urmează să furnizeze companiilor aeriene alte 30 de avioane SSJ 100 până la sfârșitul anului, acestea adăugându-se la cele aproximativ 150 de avioane UAC deja în funcțiune.SSJ 100 este un avion de călători pe distanțe scurte, cu 103 locuri și o viteză de croazieră de 830 de kilometri pe oră. Este capabil să aterizeze pe piste scurte de sub doi kilometri.O versiune modificată a aeronavei, SSJ 100 LR, are o rază de zbor de peste 4 000 de kilometri.

