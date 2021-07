https://sputnik.md/20210722/rusia-invita-india-si-iranul-sa-se-alature-discutiilor-extinse-din-cadrul-troica-42850593.html

Rusia invită India și Iranul să se alăture discuțiilor extinse din cadrul „Troica”

2021-07-22T08:30+0300

BUCUREŞTI, 22 iul – Sputnik Doina Crainic. Gruparea extinsă „Troica”, cuprinzând Rusia, SUA, China și Pakistan, s-a întâlnit de opt ori din 2019, ultima întrunire având loc la Doha pe 30 aprilie 2021. Într-o declarație comună după întâlnirea din aprilie s-a cerut talibanilor să „reducă gradul de violență” din țară și „să nu pregătească o ofensivă de primăvară”.Rusia s-a pronunţat miercuri în favoarea includerii Indiei și Iranului în discuțiile extinse din cadrul „Troica”, un grup susținut de Moscova care are scopul de a facilita negocierile de pace intra-afgane.Dmitri Solodov, purtătorul de cuvânt al Ambasadei ruse la New Delhi, a declarat că alăturarea Teheranului și New Delhi-ului ca membri ai grupului interguvernamental va „întări potențialul” grupului.După cum a precizat acesta, „cooperarea intensă” a Rusiei cu India, ca participant activ la dialog în chestiunile privind Afganistanul, a fost „naturală, bazată pe încredere și orientată spre viitor”.„Implicarea noastră puternică în astfel de formate consacrate, precum Organizația pentru Cooperare din Shanghai (SCO), inclusiv Structura Regională Antiteroristă, Grupul de Contact SCO-Afganistan și formatul de la Moscova, este foarte eficientă și orientată spre rezultate”, a declarat oficialul rus, citat de Sputnik News.Propunerea Moscovei de a avea Iranul și India ca membri ai organizației vine la câteva zile după ce ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, a declarat, la un summit de la Tașkent, că „posibilitatea includerii unor jucători externi influenți” în Troica extinsă este în discuție.La întrunirea din capitala Uzbekistanului au participat ministrul indian de Externe Subrahmanyam Jaishankar și viceministrul de Externe al Iranului pentru diplomația economică, Sayed Rasool Mohajer.India a susținut în mod constant un „proces de pace controlat și condus de afgani”, solicitând, de asemenea, să se menţină reuşitele din ultimii 20 de ani în ţara devastată de război.Retragerea din țară a forțelor conduse de SUA a început la 1 mai și i-a încurajat pe talibani, ai căror luptători pretind acum că controlează aproape 85% din teritoriul țării.

