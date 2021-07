https://sputnik.md/20210723/deputati-gogati-noul-parlament-43040368.html

Cine sunt cei mai bogați, mai tineri și mai penali deputați din noul Parlament

2021-07-23

2021-07-23T20:55+0300

2021-07-23T21:08+0300

CHIȘINĂU, 23 iul - Sputnik. Pentru prima dată de la declararea independenței Republicii Moldova, Parlamentul va avea un deputat de doar 22 de ani. Este vorba despre președintele PAS Youth Eugeniu Sinchevici, care s-a născut în anul 1999. Eugeniu Sinchevici a figurat cu numărul 53-lea pe lista de candidați a Partidului Acțiune și Solidaritate. Potrivit declarației sale pe venit, Sinchevici nu deține niciun imobil, iar înainte să devină deputat a activat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, la Forumul Pentru Transparență, Implicare, Unitate și a fost manager de proiect la Edison International.În ultimii doi ani, deputatul a adunat venituri în sumă de 251 367 de lei, bani pe care i-a declarat la Comisia Electorală Centrală.Mai multe detalii despre veniturile sale puteți afla aici. În Parlamentul de legislatura a X-ea, cel mai tânăr deputat a fost Dinu Plîngău, care avea 24 de ani când a ajuns ales al poporului. El a fost deputat al fracțiunii PPDA.Cel mai în vârstă deputat al Parlamentului de Legislatura a XI-a este Eduard Smirnov, care are 81 de ani și a intrat în Legislativ pe lista Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor. Eduard Smirnov este originar din Uzbekistan. Este membru al Partidului Socialiștilor din anul 1997. Înainte de venirea lui Igor Dodon în formațiune în 2011, a fost președintele partidului.Același statut, de cel mai în vârstă legislator, el l-a avut și în Parlamentul de legislatura a XX-a, după ce a obținut un mandat în 2014 pe listele PSRM, dar și în cel de legislatura a X-a.La vârsta de 80 de ani, Smirnov a fost decorat de către Igor Dodon cu Ordinul Republicii. Deputatul a indicat în declarația sa pe venit că în ultimii doi ani a avut venituri de 870 de mii de lei - peste 371 de mii de lei din salariu și aproape 357 de mii din indemnizații. Din pensie a obținut 137 700 de lei. Smirnov a declarat că are un apartament din 2001, de aproape 400 de mii de lei, și un garaj din 1983. Deputatul are și un automobil marca Mercedes 200E din 1994.Câte femei sunt în Parlamentul de legislatura a XI-aÎn această legislatură au ajuns 44 de femei - cel mai mare număr de femei în Parlamentul Republicii Moldova de până acum.25 au fost alese pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate, 13 sunt din Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, iar două sunt din Partidul Politic „ȘOR”. Deputați care au rămas fără imunitate în Legislativul precedent, dar se regăsesc în actualul ParlamentSăptămâna trecută, Procuratura a făcut câteva precizări privind etapa la care se află dosarele în care sunt vizați deputați ai noului Parlament. Instituția a făcut referire inclusiv la cauzele penale în care este vizat Ilan Șor. Acestea se află atât la etapa de urmărire penală, cât și la etapa judecării, dar nu pot fi finalizate din motivul eschivării lui Șor.În mai 2015, Șor a fost condamnat la șapte ani și șase luni de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani, dar instanța a dispus ca pedeapsa să intre în vigoare doar după ce va deveni definitivă. Deja de mai bine de trei ani, dosarul în care este vizat Ilan Șor se examinează la Curtea de Apel din Cahul.Ilan Șor a rămas fără imunitate parlamentară în august 2019, după ce Partidul Democrat a plecat de la guvernare. Informații despre averea și veniturile lui Ilan Șor puteți afla aici>>>Încă un deputat care a ajuns în vizorul Procuraturii este deputatul Partidului „ȘOR” Petru Jardan, iar potrivit instituției, urmărirea penală pe numele lui a fost finalizată și dosarul a fost trimis în judecată pe 21 iunie. Jardan este învinuit de „abuz de serviciu” în dosarul vizând concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău.În martie 2021, Jardan a rămas fără imunitate, iar la scurt timp a fost reținut pentru 72 de ore. Acum, el este cercetat la libertate. Cu toate acestea, el a ajuns deputat în Parlamentul de legislatura a XI-aÎn declarația sa de avere, Jardan prezintă mai multe terenuri, conturi bancare, iar în acest an a procurat un apartament de peste 90 de metri pătrați, de 45 de mii de euro. Încă un deputat de pe listele Partidului „ȘOR” care a rămas fără imunitate în legislatura precedentă este Denis Ulanov. El este învinuit de „escrocherie” și „spălare de bani” în dosarul „frauda bancară”. El a intrat în Parlamentul de legislatura a XI-a figurând pe listele Partidului „ȘOR” cu numărul 3.Cei mai bogați deputați Se pare că Denis Ulanov de la Partidul „ȘOR” este și cel mai bogat deputat din Parlamentul de legislatura a XI-a. Pe locul doi în clasamentul celor mai bogați deputați se poziționează Andrei Spînu de la Partidul Acțiune și Solidaritate.Pe locul trei se clasează deputatul Ion Șpac, tot de la Partidul Acțiune și Solidaritate, care a declarat venituri de aproximativ 5 milioane de lei dobândite timp de doi ani.Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare anticipate Magistrații Curții Constituționale s-au adunat vineri, 23 iulie, în ședință și au recunoscut rezultatele alegerilor parlamentare anticipate. De asemenea, au fost validate mandatele celor 101 de deputați aleși. La scurt timp, președintele Maia Sandu a semnat decretul de convocare a Parlamentului de legislatura a XI-a.Ședința de constituire a noului Parlament va avea loc luni, pe 26 iulie.Conform rezultatelor, PAS va avea 63 de mandate, BECS - 32 de deputați, iar PP „ȘOR” - 6 deputați.Precizăm că actuala numerotare a legislaturilor Parlamentului Republicii Moldova a început în anul 1990. Acest sistem de numerotare a fost instituit prin hotărârea Curții Constituționale în martie 2019. Astfel, Parlamentul ales în urma alegerilor din 30 noiembrie 2014 a fost de Legislatura a XX-a, iar următorul, Parlamentul ales la 24 februarie 2019, a fost de Legislatura a X-a. Acum, noua Legislatură este a XI-a.

