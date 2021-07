https://sputnik.md/20210723/n-aprarea-concetenilor-cine-i-cum-apr-interesele-cetenilor-rui-peste-hotare-42993415.html

În susținerea concetățenilor: Cine și cum apără interesele cetățenilor ruși peste hotare

În susținerea concetățenilor: Cine și cum apără interesele cetățenilor ruși peste hotare

În susținerea concetățenilor: Cine și cum apără interesele cetățenilor ruși peste hotare

2021-07-23T14:45+0300

2021-07-23T14:45+0300

2021-07-23T14:54+0300

rusia

cetățeni ruși

drepturile omului

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/16/42959242_0:34:760:462_1920x0_80_0_0_02230baeb840f0e2999b7df43cc40137.jpg

Sputnik, Maria Naumenko. În acest an, Fondul pentru susținerea și apărarea drepturilor concetățenilor care locuiesc în afara țării marchează 10 ani de la înființare.Organizația oferă sprijin multilateral cetățenilor ruși în cazul încălcării drepturilor, libertăților și intereselor lor legitime, în conformitate cu principiile și normele dreptului internațional în domeniul drepturilor omului. Din 2011, cu susținerea Fondului s-a reușit realizarea a peste 760 de proiect în 35 de state.Recent, în Camera Societății Civile a Rusiei a avut loc o conferință video dedicată bilanțului activității Fondului în cei 10 ani. Mai multe detalii aflați în materialul Sputnik.Rezultate în cifreÎn prezent, în peste 20 de state, cu sprijinul Fondului activează Centre de asistență juridică. Specialiștii acestui centru efectuează examinarea preliminară a litigiilor legate de încălcarea drepturilor compatrioților. Juriștii oferă anual zeci de mii de consultații gratuite. În timp de zece ani, asistența juridică gratuită a fost acordată în cazul a peste 85 de mii de adresări individuale și colective.“MAE privește Fondul ca pe un mecanism unic de asigurare a drepturilor. Pledăm pentru intensificarea activității internaționale a Fondului în apărarea drepturilor cetățenilor. Am fi doar bucuroși dacă nu ar fi nevoie de o astfel de activitate peste hotare. Însă împotriva compatrioților ruși, cetățenilor Federației Ruse campaniile de discriminare și acuzațiile politizate lipsite de temei vor continua într-un mod mult mai ingenios și trebuie să ne opunem acestui lucru”, a subliniat în cadrul unei videoconferințe directorul adjunct al Departamentului pentru activitatea cu compatrioții de peste hotare al MAE rus Vladimir Andreev.Proiecte media și microgranturiFondul susține crearea unor aplicații juridice și rubrici în presa tipărită și electronică de limba rusă. În astfel de rubrici juriștii le oferă consultări compatrioților. Totodată, sunt traduse în limba rusă anumite prevederi ale legilor care vizează interesele lor. Din 2012, Fondul a organizat peste 90 de proiecte informative și media, în 25 de state.Foarte curând, compatrioții vor avea posibilitatea să primească microgranturi din partea Rossotrudnicestvo în valoare de 300 – 1000 dolari.“În cadrul Rossotrudnicestvo a fost creat Consiliul Societății Civile din care fac parte diverși reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, instituții federale ale puterii executive. Ieri a avut loc ședința Consiliului Societății Civile, la care am decis să organizăm un fond financiar. Acest fond se va ocupa de acordarea unor microgranturi, inclusiv pentru compatrioți, pentru diverse evenimente culturale”, a anunțat șeful-adjunct al Rossotrudnicestvo Aleksei Polkovnikov.Vocea compatrioților la ONU și OSCEReprezentanții Fondului participă permanent la forumurile internaționale, inclusiv la cele legate de Consiliul pentru drepturile omului a ONU și Parlamentul European, sunt coorganizatori ai conferințelor internaționale, meselor rotunde și seminarelor pe subiecte legate de drepturile omului.Potrivit lui Grigori Lukianțev, cu critici și abordări conflictuale pe arena internațională vin în primul rând acele state care se poziționează drept un fel de idealuri în ceea ce privește respectarea normelor internaționale în domeniul apărării drepturilor omului, dar în același timp ”nu recunosc absolut neajunsurile existente în acest domeniu în propriile lor țări”.“În ultimii ani, numărul cazurilor de încălcări a drepturilor compatrioților în afara țării a crescut. Este vorba inclusiv de persecuțiile politice, reținerea cetățenilor ruși peste hotare, împiedicarea activității jurnaliștilor care reprezintă presa rusă. În special, este vorba de Ucraina: o agresiune violentă din partea naționaliștilor, îndreptată împotriva activiștilor civici care se pronunță pentru menținerea relațiilor cu Rusia, care susțin limba rusă și literatura rusă. De asemenea, această problemă este caracteristică pentru Statele Baltice”, atrage atenția Grigori Lukianțev.“Suntem recunoscători Fondului pentru că ajută prin activitatea sa ca vocea compatrioților noștri să fie auzită mai clar în cadrul forurilor internaționale consacrate drepturilor omului: în cadrul Consiliului ONU pentru drepturile omului, și în cadrul evenimentelor umanitare ale OSCE”, a conchis reprezentantul MAE al Rusiei.

https://sputnik.md/20210305/Sanctiunile-impuse-de-SUA-incalca-drepturile-omului--experti-ONU-33873918.html

https://sputnik.md/20210421/Avocatul-Poporului-Drepturile-omului-pe-timp-de-pandemie-34468099.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cetățeni ruși, drepturile omului