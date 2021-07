https://sputnik.md/20210723/poti-sau-nu-sa-fii-concediat-daca-nu-te-vaccinezi-ce-spune-avocatul-poporului-43108033.html

Poți sau nu să fii concediat dacă nu te vaccinezi? Ce spune Avocatul Poporului

2021-07-23T22:34+0300

CHIȘINĂU, 23 iul - Sputnik. În contextul apariției în spațiul public a mai multor semnale precum că angajatorii le spus subalternilor că îi vor concedia dacă nu se vor vaccina, Avocatul Poporul a decis să comenteze situația și a explicat că la etapa actuală, niciun angajat din țara noastră nu poate fi eliberat din funcție pe motiv că nu s-a vaccinat. Maia Bănărescu a precizat că vaccinarea este un drept la sănătatea omului. Totodată, Avocatul Poporului a mai scris că în Declarația Universală a Drepturilor Omului se menționează că orice persoană are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea și bunăstarea ei și a familiei sale, inclusiv îngrijirea medicală (îndeosebi în circumstanțe precum este COVID-19). Acest lucru înseamnă că statul este obligat să protejeze cetățenii de orice virus actual și potențial prin tratament, dar și prin imunizare corespunzătoare pentru a preveni îmbolnăvirea în masă.Maia Bănărescu a menționat că dacă autoritățile din Moldova vor decide să facă obligatorie vaccinarea împotriva COVID-19, atunci acest lucru ar obliga, în anumite condiții, angajatorii să îngrădească accesul la oficiu persoanelor nevaccinate, întrucât aceștia periclitează sănătatea publică. „Implementarea siguranței întregii populații are prioritate, are o pondere esențială și prevalează în raport cu ingerința în viața privată”, a precizat Avocatul Poporului. Ombudsmanul a mai adăugat că autoritățile ar putea obliga sau, cel puțin, încuraja activ vaccinarea pentru anumite categorii de funcționari pentru a garanta siguranța tuturor. „O rată ridicată de vaccinare este deosebit de importantă și pentru a-i proteja pe cei care nu au putut fi vaccinați din motive ce țin de contraindicații de sănătate”, a precizat Ombudmanul. Totuși, Bănărescu a precizat că restrângerea unor drepturi și libertăți ale cetățenilor poate avea loc în anumite condiții și doar în strictă conformitate cu prevederile art. 54 din Constituție. Totodată, Avocatul Poporului le-a recomandat autorităților din diverse structuri să informeze corect oamenii despre beneficiile vaccinării, dar fără a face presiuni pe aceștia.În context, Maia Bănărescu i-a îndemnat pe toți să se imunizeze împotriva COVID-19, deoarece este responsabilitatea fiecărui cetățean de a contribui la asigurarea securității sănătății publice și de a respecta deciziile specialiștilor în domeniu.

