Primii olimpici moldoveni au evoluat la Tokyo

CHIȘINĂU, 23 iul – Sputnik. Arcașii moldoveni Dan Olaru și Alexandra Mîrca au intrat în competiție la Jocurile Olimpice de la Tokyo, care se desfășoară în perioada 21 iulie - 8 august.Mîrca a acumulat 627 de puncte și s-a plasat pe locul 51 din cei 64 de participanți. În acest fel, la etapa 1/32 concurenta ei va deveni chineza Yang Xiaolei, care a acumulat 654 de puncte, ocupând în prima etapă locul 14. Pe 27 iulie va fi determinată învingătoarea duelului.Olaru, la rândul lui, s-a calificat pe poziția 49 (648 puncte) din 64. Astfel, oponentul lui la etapa 1/32 a finalei va deveni canadianul Duenas Crispin, care s-a plasat pe locul 16 (665 de puncte).Olaru și Mîrca au fost aleși în calitate de purtători de drapel la ceremonia de deschidere a Olimpiadei din Tokyo. Pentru ambii sportivi e a doua participare la Jocurile Olimpice în cariera lor. Mîrca a participat la Olimpiada de la Rio în 2016. Atunci, în primul cerc ea a învins premianta cu argint la Jocurile de la Londra, Mexicana Aida Roman, iar în 1/16 de finală a cedat în fața chinezei Wu Jiaxin, ocupând locul 17.Olaru a debutat la Olimpiadă la vârsta de 15 ani (2012, la Londra) și deja atunci a reușit să obțină două victorii. În primul cerc acesta l-a învins pe americanul Jake Kaminski, iar în cea de-a două rundă, pe britanicul Simon Terry, cedând doar în 1/8 de finală în fața reprezentantului Coreii de Sud, Kim Bub-min. Deja atunci lui Olaru i-au încredințat dreptul de a purta drapelul la ceremonia de deschidere a Olimpiadei.În total, la Jocurile Olimpice de la Tokyo vor participa 20 de sportivi moldoveni.Alexandra Mîrca s-a născut pe 11 octombrie 1993 la Chișinău. A început să se ocupe cu tragerea cu arcul din 2008, iar în următorul an a debutat la competițiile internaționale. Se antrenează în complexul „Dinamo”, sub îndrumarea lui Irina Cecanova. Pe lângă cariera sportivă, este pasionată de muzică. În anul 2016 a învins într-un mixt cu Dan Olaru la campionatul Europei, desfășurat la Nottingham. Până atunci Mîrca a participat la jocurile pentru juniori de la Singapore. De asemenea, ea a ocupat locul trei în Antalia, la turneul de calificare pentru Olimpiada 2016, iar în 2019 a câștigat la Berlin argintul la Cupa Mondială, în mixt cu Dan Olaru. În prezent ocupă locul 15 în clasamentul mondial.Dan Olaru s-a născut pe 11 noiembrie 1996, la Chișinău. Se ocupă de tragere cu arcul din 2008, iar în 2010 a debutat la competițiile internaționale. Se antrenează la complexul „Dinamo”, sub îndrumarea Irinei Cecanova. Pe lângă sport, este pasionat de muzică. Olaru a câștigat medalia de aur la campionatul Europei într-un mixt cu Alexandr Mîrca în 2016, tot atunci a obținut argint la campionatul lumii în spații închise. În 2017 (în spații închise) și 2018 (în aer liber) a ocupat locul doi la campionatele Europei în competițiile individuale. De asemenea, a câștigat Cupa Mondială în 2019 într-un mixt cu Alexandra Mîrca. În clasamentul mondial curent ocupă poziția 26.

