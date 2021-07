https://sputnik.md/20210724/biografia-101-deputati-legislatura--43122020.html

Unii pleacă în istorie, alții rămân: Cine sunt cei 101 deputați din Legislatura a X-a

Biografia celor 101 deputați din Legislatura a X-a a fost inclusă într-un Album lansat de Secretariatul Parlamentului.

CHIȘINĂU, 24 iul – Sputnik. Istoria Legislaturii a X-a a Parlamentului Republicii Moldova este redată într-un album făcut public de Secretariatul Parlamentului. În cele aproape 90 de pagini ale acestuia sunt reflectate cele mai importante evenimente și acțiuni realizate pe parcursul a doi ani de activitate, 2019 – 2021, a Parlamentului Republicii Moldova.Este prezentat un scurt istoric al constituirii Parlamentului, ca urmare a alegerilor din 24 februarie 2019, este descrisă componența și realizările fracțiunilor și ale comisiilor parlamentare.De asemenea, este reflectată activitatea Secretariatului Parlamentului pe durata celor doi ani.De la pagina 51 a albumului, sunt prezentate informațiile biografice ale celor 101 de deputați.Trebuie menționat că mai mulți cunoscuți politicieni, inclusiv cei care au ocupat fotoliile de deputat timp de mai multe mandate consecutiv, nu se regăsesc în noul Parlament. Spre exemplu Sergiu Sîrbu, care susține că, după ce a pierdut mandatul de deputat, în sfârșit își va putea finaliza teza sa de doctorat și se va putea dedica mai mult științei.„Cu siguranță acum voi avea mai mult timp și mă voi concentra pe știință. Sper să finalizez în sfârșit teza de doctorat. Am și o temă interesantă - „Responsabilizarea constituțională a instituției Șefului Statului”. Eu am și o experiență bogată în acest sens, am lucrat 7 ani la Președinție”, a menționat Sîrbu pentru Sputnik Moldova. Nu a intrat în noul Parlament nici fostul vicepreședinte al Parlamentului Alexandru Slusari, care susține că a rămas un pic dezamăgit de rezultatele obținute de PPDA la alegeri, dar a precizat că acum va avea mai mult pentru sine și pentru familia sa.„Eu personal vreau mai mult timp să-i dedic familiei și să revin la afacerile mele. Eu mă ocupam anterior de asigurări în agricultură. La ora actuală, prioritățile mele sunt familia și businessul de familie. Sunt un pic dezamăgit de rezultatele alegerilor, dar nu sunt supărat pe alegerea care a făcut-o alegătorul”, a menționat Slusari.Și deputat PDM Alexandru Jizdan, care nu se regăsește în actualul Parlament, a declarat că, după o campanie electorală istovitoare, primul lucru pe care și-l dorește este să facă o pauză și să gândească la rece toți pașii pe care vrea să-i facă mai departe.Iar fostul deputat din platforma Pentru Moldova Ruxanda Glavan a declarat pentru Sputnik Moldova că pleacă din politică și că intenționează să părăsească țara, dar a evitat să spună unde anume va pleca.Parlamentul de legislatura a X-a a s-a întrunit în 76 de ședințe plenare și a adoptat peste 500 de acte normative. În urma unui decret prezidențial, Parlamentul a fost dizolvat. Pe 11 iulie au fost organizate alegeri parlamentare anticipate. În noul Parlament au intrat trei formațiuni. Este vorba de Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor și Partidul Politic „Șor”.Prima ședință a noului Legislativ va avea loc pe 26 iulie.

