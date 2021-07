https://sputnik.md/20210724/modest-luminos-inotatorii-moldoveni-jocurile-tokyo-43123789.html

„Modest, dar impresionant”: Înotătorii moldoveni - la deschiderea Jocurilor de la Tokyo

Înotătorii moldoveni au participat la deschiderea Jocurilor de la Tokyo. Mâine Tatiana Salcuțan va intra în competiție.

TIRASPOL, 24 iul – Sputnik, Iulia Sorokopud. Vineri, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, echipa națională a Moldovei a defilat cu unsprezece participanți. Delegația include șase funcționari și cinci sportivi. Însă echipa moldovenească ar fi putut fi mai mică. Din motive legate de antrenament și recuperare, mulți olimpici refuză să participe la un eveniment care durează mai multe ore. De exemplu, înotătoarea Tatiana Salcuțan a avut dubii până în ultimul moment. Dar „regina apei” din Moldova a ajuns în cele din urmă în centrul atenției.„Ne bucurăm că Tatiana Salcuțan a plecat. Nu au fost mulți sportivi la paradă. Cred că am fost văzuți bine, clar. Știam că trebuie să arătăm decent. Plus distanța. Mi-a plăcut. Tania purta o mască, dar textura superbă a atras imediat atenția asupra ei. O blondă înaltă, arăta foarte bine și toate camerele erau țintite asupra ei. Am văzut-o pe monitoare. Cred că era foarte mulțumită. Am înțeles-o după ochi”, spune șeful Federației de Înot din Moldova, Alexandr Goreacev.Tatiana Salcuțan însăși a comentat, foarte succint, participarea sa la programul de vineri - „Surpriză”. În plus, sportiva a trimis fotografii de la ceremonia de deschidere. În imagini, Tatiana este pe covorul de defilare în timp ce cânta Thomas Bach. Dar chiar și cu tribune goale și un număr limitat de jurnaliști și oaspeți de rang înalt, sportivii moldoveni au păstrat tradiția olimpică și au schimbat chiar ecusoane cu sportivi mongoli, africani și italieni. Toate detaliile din culisele olimpice au fost dezvăluite de Alexandr Goreacev.Sâmbătă este ziua în care înotătorii moldoveni intră în spiritul competiției. Sportivii se pregătesc pentru start. Pe 25 iulie, Tatiana Salcuțan va intra pe pistele olimpice ale Centrului acvatic Tokyo. Campioana olimpică de tineret își face debutul la seniori. Prima ei distanță este de 100 de metri pe spate. În aceeași zi, Alexei Sankov înoată la o distanță de 200 de metri liber.

