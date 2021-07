Antidotul care nu există în România s-a găsit în Moldova: Ce au pățit doi soți cu botulism

https://sputnik.md/20210725/antidot-botulism-pacienti-salvati-43146065.html

Ce au pățit doi soți din Arad cu botulism

CHIȘINĂU, 25 iul - Sputnik. Doi soți din Arad care au fost diagnosticați cu botulism - o toxiinfecție alimentară provocată de toxina bacilului botulinic. Ei s-au prezentat sâmbătăla spital, dar pentru că în România nu există în aceste momente ser antibotulinic medicii de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă au apelat la ajutorul autoritățile din Republica Moldova, scrie presa română.Inițial, doctorii au apelat la Direcţia judeţeană de sănătate publică şi la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă pentru a putea salva vieţile celor doi, dar fără succes. "Ieri, a fost o zi contracronometru atât pentru mine, cât şi pentru colegii din cadrul Compartimentului Boli Infecţioase Adulţi II! Deoarece serul antibotulinic lipseşte momentan din unităţile sanitare, am început lupta căutărilor împreună cu colegii de la DSP Arad, ISU Arad, DSU Bucureşti şi, nu în ultimul rând, Ministerul Sănătăţii, prin oameni devotaţi care au făcut tot posibilul şi au găsit serul în Republica Moldova, într-un timp de 6 - 7 ore. O echipa de la ISU Arad a plecat aseară spre Iaşi şi o altă echipă de la ISU Iaşi a plecat spre Arad, iar undeva pe la mijlocul distanţei s-a realizat transferul serului ca să ajungă până în această dimineaţă la spital şi să fie administrat celor doi pacienţi", a declarat Lenuţa Timiş, director medical SCJU Arad, potrivit Agerpres. Cei doi soți cărora le-a fost administrat serul antibotulinic vor rămâne o vreme sub supravegherea medicilor."Le mulţumesc tuturor celor care ieri şi astăzi ne-am unit forţele şi am făcut o echipă puternică pentru a salva. Nu în ultimul rând, mulţumesc colegilor din Republica Moldova care în timp record ne-au pus la dispoziţie serul antibotulinic", a transmis Lenuţa Timiş, potrivit Agerpres.

