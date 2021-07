https://sputnik.md/20210725/companie-japonez-testa-oameni-medicament-impotriva-covid-43143190.html

O companie japoneză va testa pe oameni un medicament împotriva COVID

2021-07-25

CHIȘINĂU, 25 iul – Sputnik. Compania japoneză Shionogi & Co a început să testeze pe oameni pastile împotriva COVID-19, informează Wall Street Journal.Potrivit directorului executiv al Shionogi, Isao Teshirogi, pastilele, care ar trebui administrate o dată pe zi, ar trebui, teoretic, să neutralizeze virusul în cinci zile. Medicamentul inhibă activitatea proteazei, o enzimă prin care virusul se multiplică în interiorul celulelor umane.Teshirogi a declarat că Shionogi intenționează să recruteze 50-100 de oameni sănătoși pentru studii în Japonia. Se așteaptă ca până la finele acestui an Shionogi & Co să înceapă un studiu placebo-controlat.Potrivit publicației, testele vor dura probabil până anul viitor. În prezent nu se știe dacă medicamentele testate vor putea salva pacienții de complicații și îi vor ajuta să evite spitalizarea.

