Care ar fi prețul pe care trebuie să-l plătească Moldova pentru iluzia integrării europene

Prețul pentru iluzia integrării europene a Moldovei

CHIȘINĂU, 25 iul - Sputnik. Politologul Corneliu Ciurea susține că în Moldova iau amploare două curente - unul marcat de optimism în ceea ce privește viitorul țării și integrarea europeană, iar altul marcat de scepticism. „Integrarea europeană în ultimul timp este privită cu scepticism. Ea nu dă randamentele așteptate, deși susținătorii Maiei Sandu combat acest lucru. Mulți spun că noi am dobândit foarte mult din partea Uniunii Europene, iar Uniunea Europeană a devenit partenerul nostru comercial de bază. Noi, scepticii, observăm și costurile acestei integrări. Vedem și implicarea politică masivă a Uniunii Europene în treburile unui stat suveran. În fond, acest lucru se acceptă, dar cu condiția unei șanse reale pentru aderare. O țară poate să cedeze din propria suveranitate, așa cum au făcut și alte țări, dar obțin ceva în schimb. Noi am obținut mai puțin”, a declarat Corneliu Ciurea în emisie la Radio Sputnik Moldova. Mai mult, există un val de scepticism cu privire la Parteneriatul Estic.„Există sceptici care consideră că Parteneriatul Estic ca proiect de integrare s-a epuizat, este într-un declin vizibil. Uniunea Europeană nu mai are intenții de a absorbi statele din Parteneriatul Estic, ci de a le ține la distanță pe motive geopolitice, ca o zonă tampon, în relația cu Rusia. PAS și Maia Sandu nu au altceva de făcut decât să ne demonstreze veridicitatea propriei abordări, asupra căreia planează anumite incertitudini”, a spus analistul politic.

