https://sputnik.md/20210726/maia-sandu-de-la-tribuna-parlamentului-declar-toleran-zero-fa-de-corupie-43156997.html

Maia Sandu declară război corupției de la tribuna Parlamentului

Maia Sandu declară război corupției de la tribuna Parlamentului

Maia Sandu participă la ședința de constituire a Parlamentului. Aceasta a precizat de la tribuna Parlamentului că declară toleranță zero față de corupție

2021-07-26T10:52+0300

2021-07-26T10:52+0300

2021-07-26T12:14+0300

politică

ședință în plen

ședința parlamentului

ședință

maia sandu

parlament

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1a/43163124_0:143:3073:1871_1920x0_80_0_0_267b10d5926d7e0839b3bab2a47b6680.jpg

CHIȘINĂU, 26 iul – Sputnik. Ordinea trebuie începută din Parlament, iar oamenii să ceară socoteală deputaților pentru inacțiune. Declarațiile au fost făcute de președintele Maia Sandu la ședința de constituire a noului Legislativ. Șeful statului a declarat că din momentul constituirii Parlamentului de Legislatură a XI-a declară toleranță zero față de corupție. Mai Sandu speră că după 30 de ani în care oamenii acestei țări au trăit dezamăgiri, noua guvernare va construi un „stat pentru toți oamenii”.„E datoria noastră să muncim pentru a le realiza așteptările. Cetățenii trebuie să se poată identifica cu deputații lor. Să țină legătura cu ei, să le ceară socoteală. Noul Legislativ ne dă încrederea că acest lucru se poate în sfârșit întâmpla”, a declarat de la tribuna Parlamentului Maia Sandu.Șeful statului a mai spus că noul Guvern, care va fi învestit în următoarele zile, împreună cu Parlamentul nou ales, trebuie să găsească soluții urgente pentru problemele din societate. Printre acțiunile prioritare pe care trebuie să le întreprindă cele două instituții, Maia Sandu amintește despre restabilirea finanțării externe și deblocarea proiectelor importante, inclusiv de infrastructură, care, potrivit Maiei Sandu, stagnează din cauza corupției sau a capacității slabe de implementare. Amintim că Parlamentul de legislatura a XI-a s-a convocat în ședința de constituire. Noii deputați urmau să aleagă conducerea noului for legislativ. Aceștia au luat însă o pauză până joi, astfel, conducerea noului Legislativ urmează să fie anunțată atunci. Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a a început la ora 10:00 și a fost prezidată de cel mai în vârstă deputat. Decanul de vârstă, ca și în legislatura anterioară, este deputatul Eduard Smirnov, care în acest an va împlini 82 de ani.

https://sputnik.md/20210726/moldova-are-un-nou-parlament-43154700.html

https://sputnik.md/20210726/sedinta-constituire-parlamentului-participa-ambasadori-43156126.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rodica Gherciu https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Rodica Gherciu https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rodica Gherciu https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

ședință în plen, ședința parlamentului, ședință, maia sandu, parlament