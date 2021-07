https://sputnik.md/20210726/masuri-restrictii-franta-moldoveni-43215391.html

Noi măsuri restrictive adoptate în Franţa: Ce trebuie să ştie moldovenii din această ţară

Noi măsuri restrictive adoptate în Franţa: Ce trebuie să ştie moldovenii din această ţară

Noi măsuri restrictive adoptate în Franţa: Ce trebuie să ştie moldovenii din această ţară

2021-07-26T20:43+0300

2021-07-26T20:43+0300

2021-07-26T20:43+0300

internațional

covid-19

coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/14/34808611_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_2c4c88be088c0dfe49c1e109671219bf.jpg

CHIȘINĂU, 26 iul – Sputnik. Permisul sanitar - certificat de vaccinare sau de recuperare sau dovadă a testării - întră în vigoare în Franţa în această săptămână în „locuri de agrement și cultură” cu o capacitate de peste 50 de persoane.Copiii de 12-17 ani sunt scutiți de permisul sanitar până la 30 septembrie, conform acordului dintre deputați și senatori. În august, acest permis se extinde la cafenele, restaurante, târguri, precum și pentru călătorii cu avionul, trenul sau autocarul pe distanțe lungi și în unități medicale, cu excepția cazurilor de urgență, relatează Sputnik France. În centrele comerciale va fi necesară decizia prefecților.Lipsa controlului într-un mijloc de transport va fi pedepsită cu o amendă de 1.500 de euro, un an de închisoare și 9.000 de euro amendă în cazul încălcării regulii de peste trei ori în 30 de zile. În cazul altor locuri unde se cere permisul, responsabilii care nu vor impune verificări vor fi notificaţi de autoritatea administrativă, apoi locul poate fi închis pentru maximum șapte zile. În cazul unei încălcări de peste trei ori pe parcursul a 45 de zile, managerul va fi sancţionat cu un an de închisoare și o amendă de 9.000 de euro.De asemenea, angajații din sectoarele vizate vor trebui să aibă un permis de sănătate începând cu 30 august. Un angajat fără dovadă va fi suspendat, fără plată. Dacă situația continuă pentru mai mult de trei zile, persoana va fi chemată la un interviu pentru a fi analizată situaţia, în special posibilitatea de a fi plasat pe o altă funcție care nu este supusă obligației permisului.Utilizarea unor permise false va fi pedepsită cu o amendă de 135 de euro, șase luni de închisoare și o amendă de 3.750 de euro dacă acest lucru se întâmplă de peste trei ori în 30 de zile. Totodată, sancțiunile în cazul aducerii de pagube unui centru de vaccinare vor fi majorate.Vaccinarea obligatorieAngajații și funcționarii publici beneficiază de o autorizație de absență de la muncă pentru a merge la programări pentru vaccinările împotriva Covid-19.De asemenea, autorizarea din partea unui singur părinte este necesară pentru vaccinarea copiilor, însă cei de peste 16 ani nu vor avea nevoie de permisiunea părinţilor. Legea impune vaccinarea obligatorie a personalului din spitale, clinici, cămine şi case de bătrâni, a pompierilor, a anumitor soldați, precum și a asistenţilor sau voluntarilor care îngrijesc vârstnici inclusiv acasă.Această obligație de vaccinare (sau prezentarea unui certificat de recuperare după Covid-19) intră în vigoare pe 15 septembrie. Până atunci, profesioniștii în cauză vor putea prezenta rezultate negative la teste, inclusiv după această dată dacă au făcut prima doză. Excepțiile sunt posibile pentru persoanele care prezintă dovada unei contraindicații medicale la vaccinare. Lucrătorilor care refuză vaccinarea li se va interzice practicarea, cu suspendarea salariului.Izolarea obligatoriePersoanele testate pozitiv pentru Covid-19 vor fi plasate în izolare pentru o perioadă de zece zile într-un loc decis de aceştia. Izolarea se poate încheia mai devreme dacă testul este negativ. Va fi posibilă o contestație în fața judecătorului pentru libertăți și detenție. Oamenii vor putea ieși din case doar între orele 10:00 a.m. și 12:00 p.m., precum și în caz de urgență. Persoanele care nu respectă izolarea vor fi pasibile de o amendă de 1.500 de euro.Starea de urgențăProiectul de lege prevede prelungirea până la 15 noiembrie a regimului tranzitoriu de ieșire treptată din starea de urgență, și nu până la 31 decembrie, așa cum voia inițial executivul. Acest regim permite impunerea unor măsuri restrictive (circulația persoanelor, accesul la unitățile deschise publicului etc.), inclusiv a permisului sanitar.Starea de urgență este, de asemenea, extinsă în Reunion și Martinica până la 30 septembrie. Guadelupa, Saint-Barthélemy și Saint-Martin vor fi, de asemenea, în stare de urgență, a doua zi după adoptarea legii. Acest regim ar putea fi aplicat şi în Mayotte.

https://sputnik.md/20210716/Alertele-de-calatorie-actualizate-35553648.html

https://sputnik.md/20210723/cum-caltorim-in-romania-ucraina-franta-sau-germania-43106198.html

https://sputnik.md/20210723/italia-din-august-certificatul-de-vaccinare-este-obligatoriu-n-aceste-locuri-42974573.html

https://sputnik.md/20210721/cat-timp-va-fi-valabil-certificatul-de-vaccinare-anti-covid-anuntul-specialistilor-42752233.html

https://sputnik.md/20210709/UE-vrea-discuii-cu-Rusia-privind-certificatele-Covid-19-pentru-cltorii-35418314.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

covid-19, coronavirus