Zi de foc în toată țara: Ce temperaturi ne așteaptă astăzi

2021-07-26

CHIȘINĂU, 26 iul - Sputnik. Temperaturi caniculare vor fi înregistrate astăzi pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Meteorologii prognozează pentru 26 iulie vreme determinată de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferică ridicată. Cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevăd. Vântul va sufla din sud-est de la slab la moderat.Temperatura aerului ziua va oscila între plus 28.. plus 33 de grade Сelsius. În raioanele de nord, mercurul din termometre va indica plus 28.. plus 31 de grade Celsius, iar în raioanele centrale între plus 29.. și plus 32 de grade Celsius. La sudul țării va fi și mai cald. Acolo, termometrele vor înregistra între plus 30.. și plus 33 de grade. În zilele fierbinți de vară vă puteți alege ușor cu arsuri, șoc termic și insolație sau vă puteți confrunta cu hipoxie.Specialiștii atenționează asupra faptului că arșița puternică este dăunătoare pentru toată lumea, dar mult mai periculoasă este pentru copiii cu vârsta sub patru ani, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, pentru cei supraponderali, cei care sunt antrenați în munci grele, precum și pentru persoanele care suferă de diverse boli cronice.

