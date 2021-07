https://sputnik.md/20210727/maria-zaharova-despre-asasinatul-din-haiti-si-legturile-cu-sua-43294402.html

Dezvăluire NUCLEARĂ: Maria Zaharova despre asasinatul din Haiti și legăturile cu SUA

Dezvăluire NUCLEARĂ: Maria Zaharova despre asasinatul din Haiti și legăturile cu SUA

Zaharova face dezvăluiri despre asasinatul din Haiti și legăturile cu SUA

2021-07-27T22:58+0300

2021-07-27T22:58+0300

2021-07-27T22:58+0300

rusia

dezvăluiri

maria zaharova

sua

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/2155/26/21552698_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3783abc2df9520e103147edc9e9a7dd5.jpg

BUCUREȘTI, 27 iul – Sputnik, Asasinarea președintelui statului Haiti părea încă de la început a avea legătură cu SUA.Asta din cel puțin trei motive: 1. nimic important NU se întâmplă în America Centrală și în Caraibe fără să fie cunoscut de serviciile secrete americane; 2. asasinatul a fost executat de columbieni, țară din care au plecat acțiuni contra unor persoane indezirabile SUA; 3. asasinii s-au refugiat în ambasada Taiwan, în condițiile în care China, pericolul principal pentru SUA, aveau o colaborare în evoluție cu președintele asasinat.Ambasadoarea Maria Zaharova publică o interesantă analiză, intitulată ”Pur... crimă”, în care confirmă existența suspiciunilor care vizează implicarea SUA.Plecând de la informații publice, Zaharova analizează coerent, metodic contextul, tragicul incident și urmările.O țară exploatată de SUA la sânge – la propriu!Ambasadoarea prezintă situația acestui stat căruia SUA i-a fost mulți ani principalul partener: ”Haiti este unul dintre statele agricole din Caraibe cu grave probleme economice, 60% din populație este șomeră, 50% sunt analfabeți, 80% trăiesc sub pragul sărăciei, iar 6% din populație este infectată cu SIDA”.SUA au tratat ”extrem de pragmatic” relațiile cu Haiti, spune Zaharova – folosind un eufemism pentru adevărata atitudine a SUA: exploatarea cruntă!Da, unul dintre cei mai crunți tirani, ”Papa Doc” Duvalier, cel care s-a bazat pe cruntele trupe paramilitare „Tonton Macoute”, care au ucis în 10 ani peste 50.000 de haitieni, a fost agreat și a colaborat cu SUA! ”Ei bine, sângele (trimis în SUA, n.n.) era necesar, se pare”, notează Zaharova.Ambasadoarea arată că Jovenel Moise a devenit președinte în februarie 2017, ”s-a străduit să modernizeze țara, a investit fondurile disponibile în dezvoltarea infrastructurii și a atras investitori”.Isterie SUA după ajutorul venit din China!În 2020, vând lumea a fost lovită de pandemie, dificultățile economice din Haiti puneau țara în imposibilitate de a rezolva singură situația cu COVID-19, ”iar americanii nu s-au grăbit să ajute”.Mai mult, Zaharova atrage atenția că, ”la începutul acestei veri, Haiti a rămas singurul stat din emisfera vestică fără planuri sau program de vaccinare”.Și acum atenție: ”În urmă cu o lună, pe 16 iunie 2021, reprezentantul permanent al SUA la Organizația Națiunilor Unite L. Thomas-Greenfield a acuzat direct Beijingul că a folosit „presiunea diplomatică a vaccinului” asupra Haitiului (unul dintre puținele state care încă mențin relații diplomatice cu Taiwanul și nu cu China)”.De fapt, China a intervenit, încercând să ajute Haiti cu vaccinuri. Deci, spune Zaharova ”este posibil ca americanii să fi luat cunoștință de contactele dintre Beijing și Port-au-Prince”, în condițiile în care Haiti ”au nevoie extrem de mare de vaccinuri, pe care americanii nu doreau să le împărtășească micului stat caraibian”.”În timp ce haitienii mureau de coronavirus, în fața președintelui haitian Jovenel Moise apărea exemplul Republicii Dominicane vecine, care a deschis recent relații cu China, a întrerupt relațiile diplomatice cu Taiwan și primește asistență în lupta împotriva coronavirusului”, scrie Zaharova.Mai mult, ambasadoarea atrage atenția asupra planurilor Republicii Dominicane de a atrage investiții chineze în construcția căii ferate de frontieră dominico-haitiene – ”și ne amintim că dezvoltarea infrastructurii (în primul rând - rutieră) a fost una dintre prioritățile lui Jovenel Moise în calitate de președinte”.”Chiar dacă judecăm numai după reacția publică a reprezentantului permanent american, înțelegem că toate acestea au provocat iritarea SUA – la pragul isteriei!”, scrie Zaharova, subliniind că Haiti și Republica Dominicană au ”îndrăznit” să deschidă relațiile cu China fără să știe SUA!Columbieni și o companie din SUA care ar fi încercat asasinarea lui MaduroRevenind la circumstanțele asasinatului și la ceea ce a devenit cunoscut după tragedie, Zaharova subliniază că autoritățile haitiene ”au arestat rapid un grup de suspecți”.”Este semnificativ faptul că unii dintre ei s-au ascuns după crimă în misiunea din Taiwan” iar o parte semnificativă a zburat spre insula Haiti cu avionul din Columbia care ”a fost, de asemenea, unul dintre punctele forte de influență ale Washingtonului în America Latină de mulți ani”, scrie ambasadoarea rusă.Atenție din nou: biletele din Bogota (capitala Columbiei) au fost cumpărate pe un card de credit înregistrat la o anumită securitate CTU Security.”Această companie are un site web unde puteți citi că CTU Security este o agenție de securitate din Florida (SUA)”, scrie Zaharova, punctând - ”adesea, companiile militare private de mercenari, pe care americanii le folosesc pentru a-și atinge obiectivele în diferite regiuni ale lumii, unde nu ar vrea să vadă împușcături comise de oameni cu stele și dungi pe uniformă, sunt ascunse sub masca agențiilor de securitate din SUA”.Acum, devine clar că dacă suspiciunile sunt confirmate, „atunci Columbia este cea care poate fi considerată o platformă de lansare - locul unde a început operațiunea de eliminare a lui Jovenel Moise”… și urmează NUCLEARA:Mai mult – Zaharova arată (din surse publice!) că oficialii venezueleni ai contrainformațiilor ”au raportat săptămâna trecută că CTU Security a fost implicată în încercarea de asasinat eșuată a liderului venezuelean Nicolas Maduro”, principalul oponent al imperialismului american în America Latină.Adică, subliniază Zaharova, ”ucigașii ar avea experiență relevantă” – iar ”unii dintre ei au fost instruiți în Statele Unite, potrivit rapoartelor media”.Precizare importantă: cooperarea cu DEA și FBI a fost ”confirmată cu unul dintre suspecți”, în timp ce FBI ”au refuzat să comenteze, dar afirmația despre cooperare nu a fost respinsă”.”Fotografii ale șefului Securității CTU cu președintele Columbiei au fost publicate pe internet, precum și un videoclip în care unul dintre suspecți mărturisește că operațiunea a fost efectuată conform planului DEA”, scrie Zaharova.De asemenea, poate fi relevant că doi dintre suspecți sunt cetățeni americani ”cu pașapoarte americane și statutul juridic adecvat”, iar ambasada SUA din Haiti ”este acum implicată activ în procesul de anchetă”.Implicarea SUA în politica din Haiti, după asasinatExistă ceva ce merită adăugat la situația politică internă post-asasinat din Haiti, consideră Zaharova: conform prevederilor constituționale haitiene, președintele Curții Supreme este a doua persoană din stat însărcinată cu responsabilitatea de a acționa ca lider al țării în cazul decesului președintelui.Dar acesta a murit de coronavirus cu ceva timp înainte de uciderea lui Jovenel Moise și, prin urmare, puterea a trecut la primul ministru Claude Joseph.Aproape imediat după incident Claude Joseph s-a îndreptat spre Washington cu o cerere de trimitere a trupelor în țară, ”la care americanii au refuzat, dar apoi au trimis niște consilieri de la FBI și Departamentul pentru Securitate Internă”.În plus, atenție – ”Columbia și-a anunțat disponibilitatea de a trimite o misiune în Haiti la două zile după asasinare”, notează Zaharova.Deci, imediat după asasinarea președintelui Haiti, ”americanii și columbienii prietenoși au trimis misiuni în republică”.Astfel, problema pandemiei și a dezvoltării infrastructurii în țara afectată de epidemie ”a devenit o problemă minoră, iar un mic lot de vaccinuri americane Pfizer a ajuns în Haiti, aparent pentru a trece în planul secund intențiile chineze de a ajuta Port-au-Prince cu vaccinări”, scrie Zaharova.„Statele Unite nu vor ajuta cu adevărat țara, dar au intervenit foarte activ în agenda politică internă: după ce Claude Joseph și-a făcut treaba, americanii au sprijinit schimbarea lui din funcție - acum este prim-ministru Ariel Henri”, încheie Maria Zaharova, promițând că va continua cu această analiză.În loc de concluzieO analiză curajoasă, care dovedește că Maria Zaharova nu a uitat profesia de jurnalist. Dar, mai presus de orice, este o confirmare a ceea ce bănuiam: că orice tentativă de a ieși de sub controlul imperiului SUA se pedepsește fără milă!În Italia sau România, țări UE, asta s-a făcut prin aruncarea în pușcărie a liderilor care au încercat să joace independent – Giulio Andreotti, Bettino Craxi (mort în exil), în România Adrian Năstase și Liviu Dragnea. În Haiti, țară aflată în vecinătatea imperiului și obișnuită cu crime politice, soluția a fost mai radicală.Și, evident, lumea nu spune nimic, deși a fost asasinat un președinte de stat! De aceea este cu atât mai meritoriu demersul Mariei Zaharova.

https://sputnik.md/20210715/Zaharova-pune-la-punct-demnitarii-germani-care-lanseaza-teorii-conspiraioniste-35526900.html

https://sputnik.md/20210726/rusia-avionul-apocalipsei-razboi-nuclear-43174710.html

https://sputnik.md/20210629/Zaharova-mrturisete-E-deja-imposibil-s-nelegem-ce-se-ntmpl-n-capul-lor-35289400.html

https://sputnik.md/20210727/talibani-sua-bombardamente-afganistan-refugiaiti-43263931.html

sua

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dragoș Dumitriu https://cdn1.img.sputnik.md/img/1183/41/11834162_181:0:1204:1022_100x100_80_0_0_35350a9abff3c9cc53cd6fc26fab78e5.jpg

Dragoș Dumitriu https://cdn1.img.sputnik.md/img/1183/41/11834162_181:0:1204:1022_100x100_80_0_0_35350a9abff3c9cc53cd6fc26fab78e5.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dragoș Dumitriu https://cdn1.img.sputnik.md/img/1183/41/11834162_181:0:1204:1022_100x100_80_0_0_35350a9abff3c9cc53cd6fc26fab78e5.jpg

dezvăluiri, maria zaharova, sua